Alla Rocca Malatestiana di Fano il Premio lirico internazionale Mario Tiberini giunto alla XXXI edizione

di FRANCESCO FERRONI

FANO – ll Premio Lirico Internazionale Mario Tiberini è un riconoscimento di grande prestigio nel panorama della lirica italiana e internazionale. Istituito nel 1989 su idea di Giosetta Guerra, il premio è intitolato al celebre tenore Mario Tiberini (1826-1880), noto per la sua straordinaria carriera e per le sue interpretazioni di ruoli principali nelle opere di compositori come Verdi, Bellini, Donizetti e Rossini.

“Il premio è nato per amore”, dice Giosetta Guerra, “amore per tre artisti che hanno cambiato la mia vita: il tenore Mario Tiberini che ho riportato alla luce con una biografia unica al mondo, il compositore Gioachino Rossini che ho conosciuto in modo più approfondito grazie al Rossini Opera Festival, il basso americano Samuel Ramey che aumentò l’importanza e la notorietà del R.O.F. e dell’opera lirica con la sua magnifica voce e la prestigiosa arte interpretativa. Questi tre artisti fecero nascere in me l’idea di unirli in un evento unico e straordinario: un Premio Lirico.

Il Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo riunì quindi questi tre artisti la sera del 20 Agosto 1989: Rossini era idealmente presente con le sue arie d’opera, Tiberini era virtualmente presente con un premio a lui intitolato, Samuel Ramey era concretamente presente con la sua splendida voce e riceveva dall’associazione musicale multicanalizzata Mario Tiberini il primo premio Tiberini d’Oro.

La presenza del basso americano, che si esibì generosamente in questo piccolo teatro, ebbe una risonanza mondiale e rese il premio prestigioso. Chiesi quindi a Samuel Ramey di diventare Presidente Onorario del Premio e lui con un sorriso rispose “yes, forever” ”.

Negli anni successivi i più noti cantanti del panorama lirico internazionale hanno ricevuto il premio Tiberini e si sono esibiti non solo al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo, ma anche al Teatro La Fenice di Senigallia, al Teatro La Regina di Cattolica e al Teatro Rossini di Pesaro.

Sono stati premiati sia cantanti, registi e scenografi, direttori d’orchestra, orchestre e ensembles, maestri del coro, cori d’opera, maestri accompagnatori e compositori (58 tiberini d’oro e 37 tiberini d’argento).

Attualmente siamo alla XXXI edizione e il premio Tiberini d’oro verrà conferito all’Orchestra Sinfonica G. Rossini sia per i suoi meriti sia per sottolineare il valore dei talenti marchigiani. L’evento si terrà a Fano nella Rocca Malatestiana Sabato 6 Luglio alle ore 21:15. L’Orchestra diretta da Corrado Valvo eseguirà sinfonie e intermezzi di Rossini, Puccini e Mascagni, inoltre accompagnerà il tenore Giuseppe Infantino e il soprano Varduhi Khachatryan che canteranno le più note arie di Puccini, Verdi e Cilea. Nel corso della manifestazione verrà consegnato dalla professoressa Giosetta Guerra il premio Tiberini d’oro al presidente dell’Orchestra Saul Salucci, alla presenza del sindaco di Fano Luca Serfilippi e delle autorità.

Il Premio Lirico Mario Tiberini è una celebrazione della musica lirica e un tributo a uno dei grandi tenori della storia. Attraverso questo premio, l’eredità di Mario Tiberini continua a vivere, ispirando nuove generazioni di cantanti a raggiungere nuove vette artistiche e a mantenere viva la tradizione operistica italiana.

