Il “Concorso Musicale Internazionale Città di Fano” torna a settembre con la sua quarta edizione

FANO – L’Associazione Culturale “Arte e Musica”, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e con il patrocinio del Comune di Fano, è lieta di annunciare la quarta edizione del “Concorso Musicale Internazionale Città di Fano”. Questo evento prestigioso mira a divulgare la cultura musicale, valorizzare le personalità artistiche dei partecipanti e promuovere il nome e l’immagine di Fano.

Il concorso è rivolto a clarinettisti di qualsiasi nazionalità, di età compresa tra i 15 e i 35 anni alla data di scadenza delle iscrizioni.

Iscrizioni che dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 2 settembre 2024, compilando il form online disponibile all’indirizzo https://fondazionecarifano.it/bandi.

Il programma del concorso prevede una prima fase di selezione durante la quale gli iscritti dovranno presentarsi presso la Pinacoteca San Domenico (20 settembre 2024), in via Arco d’Augusto a Fano. La giuria valuterà i concorrenti sulla base delle esecuzioni dei seguenti due brani musicali obbligatori: C. Debussy, Première Rhapsodie e R. Schumann, Fantasiestücke.

Le semifinali si terranno il 21 settembre 2024, sempre presso la Pinacoteca San Domenico, per un massimo di 15 concorrenti selezionati che dovranno eseguire una sonata a scelta tra: J. Brahms, Sonata in fa minore op. 120 n. 1 oppure J. Brahms, Sonata in mi bemolle maggiore op. 120 n. 2.

La finale si terrà il 22 settembre 2024 alla mattina, presso la Pinacoteca San Domenico. I finalisti dovranno eseguire il brano di W.A.

Mozart, KV622 per clarinetto e pianoforte. Al termine della finale, avrà luogo la proclamazione del vincitore, nonché del secondo e terzo classificato. Per i primi classificati sono previsti tre premi in denaro: €2.500 per il primo, €1.500 per il secondo e €500 per il terzo.

Per celebrare la chiusura del concorso nel pomeriggio del 22 settembre 2024 presso la Pinacoteca San Domenico, si terrà un concerto finale aperto al pubblico, alla presenza delle autorità della Fondazione e del Comune di Fano, a cui parteciperanno i primi tre classificati.

La giuria del concorso sarà composta da illustri musicisti di fama internazionale quali il M° Sauro Nicoletti – Direttore Artistico e Presidente di Giuria, il M° Enrico Maria Baroni – 1° Clarinetto dell’Orchestra Nazionale della Rai, M° Giuliano Giuliani – Già Corno inglese con l’obbligo di oboe dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, M° Fabrizio Meloni – 1° Clarinetto dell’Orchestra del Teatro alla Scala ed il M° Luca Sartori – 1° Clarinetto del Teatro San Carlo di Napoli.

“Possiamo ormai affermare che questo concorso è diventato una importante certezza nel panorama musicale italiano – commenta il presidente della Fondazione Giorgio Gragnola – grazie alla qualità dei partecipanti e dei giurati. Questa iniziativa permette anche di portare il nome di Fano in giro per il mondo dandole quel respiro internazionale che permette di valorizzare ancor di più il suo patrimonio artistico e culturale”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it