Emergenza mucillagini nelle Marche, il senatore De Poli chiede l’intervento del Governo

ROMA – “Non possiamo ignorare il grido d’allarme dei pescatori marchigiani che da diversi giorni, ormai, fanno i conti con il fenomeno della mucillagine: condizioni meteo molto particolari, che gli esperti stanno analizzando, hanno provocato una nuova fortissima ondata di questa sostanza che sta mettendo a dura prova tutto il comparto.

“Per questo – afferma in una nota il senatore questore dell’Udc Antonio De Poli (nella foto) – ho deciso di presentare un’interrogazione al Governo per capire immediatamente cosa intenda fare per sostenere il settore della pesca e limitare i danni già ingenti: soprattutto le piccole imbarcazioni, a causa della mucillagine, non possono nemmeno uscire per pescare. La mucillagine compromette le eliche e rende molto difficoltosa la pulizia degli elementi meccanici.

“Del resto nemmeno possiamo affidarci alla speranza che le condizioni meteo cambino e che una mareggiata riesca a spazzar via la mucillagine: è necessario fare una seria ricognizione del fenomeno e quantificare con le associazioni di categoria i danni, in accordo con la Regione, che ha già predisposto un tavolo per capire come agire. Il settore della pesca, insieme a quello turistico balneare, non può fermarsi soprattutto in questa stagione. È necessario che il ministero competente intervenga tempestivamente”, conclude il senatore dell’Udc Antonio De Poli.

