Pazzaglini (Pedale Chiaravallese) campione regionale crosscountry

CHIARAVALLE – Un’altra domenica super per i giovani ciclisti del Pedale Chiaravallese, con la categoria Giovanissimi impegnata al Meeting Interregionale Santucci – Memorial Farroni a Corridonia. Domenica 30 giugno i piccoli si sono cimentati in una gara su strada all’interno del kartodromo.

Stavolta il commento è di Jason Caprara (G4). “Oggi abbiamo corso nel circuito di Corridonia, una pista molto bella, con asfalto perfetto. Prima della gara ero un po’ agitato perché avevo paura di cadere. Nelle gare in pista si sta tutti vicini e ci sono tante curve, pero nonostante il caldo è andato tutto bene e mi sono divertito molto. Penso che siamo stati tutti bravi a fare una gara bellissima”.

Se ne tornano a casa con un bel bilancio sia per i risultati ottenuti dai singoli ragazzi, sia per il divertimento, componente che non manca mai in ogni appuntamento settimanale.

Per gli Esordienti allenati da Manoni e Caimmi, sempre domenica 30 giugno, c’è stato il San Paolino Crosscountry. I ciclisti hanno percorso un tracciato di 5 chilometri ricavato all’interno del Parco Naturale San Paolino, terminanto con il successo di Alessandro Pazzaglini che conquista il titolo regionale nella categoria Esordienti primo anno, con ottimi piazzamenti anche per Barbini (4°), Manoni (7°) e Zanella (15°). Nella categoria Esordienti secondo anno vanno forte Alessandro Senesi e Edoardo Costantini, piazzandosi all’8° e 13° posto. Alla Zero24 Cycling Team è andato infine il terzo premio per società più numerosa al Trofeo memorial Andrea Cameli.

La società Pedale Chiaravallese ringrazia per il sostegno 3T, Andreoli, Apra, Artites, Autotrasporti Venanzi, BB Wellness Centro Estetico, Empirical, Erem, Ethica Creazioni, FC Falegnameria, Farmacia Avitabile, Idromarche Team, Le Velò, Vitaloni Noleggi, Vitaloni Gianfranco

