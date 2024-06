Cecilia Possenti nuovo presidente di Federfarma Ancona, l’Associazione dei titolari di farmacia

ANCONA – Cecilia Possenti è stata eletta presidente di Federfarma Ancona, l’Associazione dei titolari di farmacia della provincia di Ancona. Titolare della farmacia rurale “Degli Angeli “di Angeli di Rosora, resterà in carica nel triennio 2024-2027, affiancata da un consiglio direttivo, valida equilibrata combinazione tra professionisti di esperienza nel sistema associativo e nuove figure che si affacciano per la prima volta in Federfarma: Giovanni Lemme di Tavernelle di Ancona opererà come vice presidente, segretario Roberta Cristalli di Fabriano, tesoriere Lorenzo Zecchini di Ancona. Sono stati indicati come consiglieri Roberto Governatori di Jesi, Giuseppe Silvestrini di Fabriano, Angelo Andriani di Montecarotto, Gaetano Barba di Jesi, Nicoletta Bartolini di Montemarciano. Opereranno come revisori dei conti Flavio Maria Federici di Cupramontana, Nargis Picconi di Ancona e Luigi Listorti di San Biagio di Osimo mentre saranno Probiviri Maurizio Mercuri di Filottrano, Pier Francesco Ferranti di Ancona ed Andrea Avitabile di Senigallia.

La dottoressa Possenti – anche presidente dei probiviri a livello nazionale – subentra ad Andrea Avitabile, titolare dell’omonima farmacia di Senigallia, che dopo tanti anni di appassionato impegno in Federfarma, anche a livello regionale, ha voluto lasciare l’incarico , ricevendo attestazioni di riconoscenza anche dal presidente di Federfarma Marche Marco Meconi. Il massimo esponente dei titolari di farmacia in sede marchigiana ha posto l’accento “sulla passione e dedizione con cui Andrea ha affrontato i grandi problemi del settore, ponendo le basi per la sperimentazione dei servizi in farmacia per valorizzare la percezione del ruolo della farmacia nei cittadini”.

Cecilia Possenti, nel suo intervento, ha sottolineato “il territorio è fondamentale, ancora di più per una farmacia rurale che deve dare risposte di assistenza sanitaria territoriale alle effettive esigenze della popolazione, spesso distante dai poli ospedalieri”. Nelle prime parole un ringraziamento all’impegno ed alla passione che Andrea Avitabile ha espresso nei tanti anni di presidenza “i cittadini , ogni giorno , ci confermano la consapevolezza del ruolo del professionista in farmacia, ancora di più nel momento in cui nella nostra regione siamo stati i primi a rendere operativa la sperimentazione della farmacia dei servizi , con tante attività tra cui la telemedicina che soprattutto nelle aree rurali, rappresenta un servizio importante, riaffermando che la farmacia può fare molto anche nell’ambito della prevenzione, attraverso l’effettuazione di screening con analisi di prima istanza”.

Nella foto: la presidente Cecilia Possenti con il past president Andrea Avitabile ed il nuovo vice Giovanni Lemme

