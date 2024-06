Prima seduta del Consiglio comunale della sindacatura Biancani

Belloni eletto presidente e Boresti vice, tutte le cariche dell’emiciclo

PESARO – Si è tenuto oggi il primo Consiglio comunale della sindacatura Andrea Biancani. Marco Perugini, consigliere anziano, ha diretto i lavori dell’assise fino all’elezione del presidente.

Il primo punto all’ordine del giorno ha previsto l’esame delle condizioni degli eletti; il secondo, il voto sulle dimissioni dei consiglieri Stefano Donini, Luca Pieri e Timoteo Tiberi, a seguito delle quali sono entrati in Consiglio per scorrimento, i primi dei non eletti delle liste corrispondenti: Stefano Mariani, Simonetta Drago e Sabina Alessandroni.

Tra i primi adempimenti dell’emiciclo, l’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale. Con voto palese e nominale, sono stati eletti: Enzo Belloni (Una città in Comune) come nuovo presidente e Serena Boresta (Fratelli d’Italia) come vicepresidente del Consiglio comunale (30 votanti, 2 astenuti; 20 i voti per Belloni, 10 i voti per Boresta).

Enzo Belloni, assunta la presidenza ha detto: «Grazie chi lavorato con me finora, al sindaco Biancani e alla mia lista. È un incarico prestigioso per me, sono abituato ad altre cose. Il lavoro svolto in questi anni da assessore è stato un ‘uno contro uno’ continuo con i cittadini e con i consiglieri. Con quest’ultimi, penso di aver avuto un buon rapporto, sia che fossero di maggioranza, sia di opposizione. Il mio compito sarà di continuare a garantire a tutti una partecipazione democratica e corretta; lo farò tenendo la linea che ho adottato fino ad ora, quella dell’essere ‘operativo per tutti’». E ancora, «Siamo una città di mare, ed è bello prendere la barca e navigare; lo faremo in mare aperto insieme, per 5 anni, per arrivare a un porto sicuro: il meglio per la città». Poi il parallelo tra il nuovo incarico e la sua passione, «Faccio l’allenatore di basket da anni, qui sarà come essere in un campo di pallacanestro con due squadre e filosofie di gioco diverse ma con un obiettivo comune: crescere e migliorare. Dovremo farlo sia come politici, sia come uomini mettendo in capo energia e passione». Infine un pensiero personale, «Vorrei dedicare questo ruolo a mio figlio Enrico. Quando è nato mi ha cambiato la vita, mi ha fatto capire quali sono le cose più o meno importanti, dato l’equilibrio giusto per raggiungere traguardi che nessuno si sarebbe aspettato da me. E fatto comprendere che quando ti succedono cose straordinarie, o ti distruggono o ti fortificano. A me hanno fortificato. Buon lavoro a tutti».

La vicepresidente Serena Boresta ha detto: «Grazie ai Consiglieri comunali di centro destra che mi hanno votato, per la fiducia accordatami, la onorerò con massima serietà. Sarà mia cura assumere questo incarico con responsabilità, dedizione e spirito di servizio per garantire rappresentatività e il dialogo democratico all’interno del Consiglio tutto. Metterò a disposizione le mie capacità e competenze personali e professionali per dare un contributo in termini di legalità e trasparenza all’assise».

Assise che ha inoltre eletto il nuovo ufficio di Presidenza. I componenti sono: Maruska Palazzi, Dario Andreolli, Agostino Vastante e Antonio Bartolomei.

A seguire è stato il giuramento del sindaco Andrea Biancani, che al termine del rito ufficiale è intervenuto dicendo: «Grazie ai numerosi cittadini presenti, ai consiglieri di maggioranza e opposizione. Mi auguro saranno 5 anni importanti, soprattutto nell’interesse della comunità. Siamo qui perché siamo stati delegati dai cittadini; mi auguro che riusciremo a rispettarli al meglio, dialogando e trovando punti comuni per le scelte strategiche che faremo per la città». Il sindaco ha rivolto gli auguri di buon lavoro al neo presidente Belloni «che si trova in un nuovo ruolo che ha accettato ben volentieri e alla vicepresidente Boresta». Il sindaco ha augurato “buon lavoro” a tutti i componeti dell’emiciclo a cui si ha anche comunicato i componenti e le deleghe della sua giunta.

È poi stata eletta la commissione elettorale, così composta: Adriana Fabbri, Cristina Natalia Canciani, Monica Manenti. I supplenti sono: Andrea Salvatori, Letizia Rocchi, Antonio Bartolomei.

IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE (dopo le surroghe).

Partito Democratico – Biancani sindaco

Sabina Alessandroni, Simonetta Drago, Michele Gambini, Monica Manenti, Anna Maria Mattioli, Lorenzo Montesi, Luca Pagnoni Di Dario, Maruska Palazzi, Marco Perugini, Andrea Salvatori.

La marcia in più per Pesaro – Biancani sindaco

Evelina Anniballi, Riccardo Bernardi, Andrea Biancani, Stefano Cioppi, Romina Dominici, Letizia Rocchi

Una città in Comune Enzo Belloni

Enzo Belloni, Francesca Tommasoli

Forza Pesaro! Con Mila Della Dora

Agostino Vastante

Il Faro – Luce a Pesaro

Stefano Mariani

Movimento 5 Stelle

Lorenzo Lugli

Alleanza Verdi e Sinistra

Adriana Fabbri

Pesaro Svolta Marco Lanzi Sindaco

Giovanni Dallasta, Marco Lanzi, Giulia Marchionni

Pesarò Giovani per Lanzi Sindaco

Antonio Bartolomei

Lega Pesaro Lanzi Sindaco

Dario Andreolli

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

Serena Boresta, Cristina Natalia Canciani, Giovanni Corsini, Daniele Malandrino, Michele Redaelli

Forza Italia – Berlusconi Noi Moderati

Mauro Marinucci

