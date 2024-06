Capabrò, la band marchigiana più irriverente d’Italia torna con Camilla

MACERATA – “Camilla” è il titolo del nuovo singolo dei Capabrò. In vista dell’estate la band marchigiana è pronta a riaccendere il pubblico con elevate temperature, ancora più alte del riscaldamento globale. Una delizia musicale straordinaria!!

Sono questi, infatti, i temi che animano tutta la canzone: “Non c’è un pianeta B, ma l’alfabeto è lungo. Andasse male Marte, finiremo su Saturno”. Con il loro stile vivace e irriverente è impossibile non farsi strappare un sorriso da questa fresca canzone estiva.

Di fronte a tutti questi cambiamenti Camilla continua a brillare e rappresenta il punto di partenza per ritrovare la speranza. Il suo entusiasmo si staglia in mezzo a un contesto complicato e ricco di contrasti. Grazie a lei è possibile ritrovare la bellezza in un mondo indebolito, la cui unica salvezza è trovare una nuova spinta per cambiare la situazione.

I Capabrò sono unici nel rappresentare tematiche attuali sotto una nuova luce. La loro capacità di dipingere in forma musicale importanti ritratti della nostra società, gli permette di essere sempre efficaci, senza mai tralasciare il trasporto musicale dei loro brani.

I Capabrò sono conosciuti per le loro composizioni che mescolano elementi di realtà con toni surreali, spesso utilizzando un approccio grottesco e cinico per raccontare storie che sfidano le convenzioni.

Lo stile narrativo distintivo permette loro di creare un’atmosfera unica in ogni canzone, offrendo agli ascoltatori un’esperienza che è tanto affascinante quanto provocatoria.

Il singolo è stato prodotto da Andrea Mei, presso lo studio di registrazione Potemkin Studio di Macerata.

“Camilla” è la canzone dell’estate e forse non solo…

Note Biografiche:

I Capabrò danno vita alla loro band nel decennio scorso. Sin da subito il loro intento è ben chiaro: trattare argomenti di spessore senza contaminarli con uno stile serioso. Il gruppo è composto da Alessandro Corvatta (chitarra e voce), Giorgio Pantaloni (batteria e voce) e Diego Bròcani (basso e voce).

Da questo momento in poi i loro concerti sono animati non solo da importanti performance sonore ma anche da sketch ironici, balletti scoordinati e interazioni con il pubblico.

Il loro stile unico e sfrontato li porta a cavalcare più di 500 palchi in tutta Italia. La loro carriera è costellata anche dalle vittorie di numerosi contest, circa 15 solo nel periodo compreso fra il 2015 e il 2017. Tra i concorsi spicca la vittoria a Rock Targato Italia nel 2016.

Nel 2018 esce il loro primo lavoro in studio dal titolo “Musicanormale” per Labella Dischi. Da questo album vengono infatti pubblicati tre singoli “Maria Antonietta”, “Viva La Revolucion” ed “E balla!”. Grazie al grande successo delle canzoni i Capabrò partono per un tour con più di 60 date per tutto lo stivale da marzo 2018 a febbraio 2019.

Nel 2021 la band inizia la sua collaborazione con Andrea Mei per la realizzazione del singolo “DUEMILAVENTI”. Come suggerito dal titolo, la canzone è un ritratto fedele di quel periodo costellato da complottismi, vaccini e pandemie sempre con un’irresistibile stile ironico.

Il 2024 è l’anno di ritorno con il nuovo singolo “Camilla”, che in uscita a giugno 2024 farà da apripista per le nuove produzioni artistiche della band.

I Capabrò sono stati presenti su palchi importanti con la partecipazione di artisti di spicco del panorama musicale italiano come: “Rita Pavone”, “Simone Cristicchi”, “Irene Grandi”, “Peppino Di Capri”, “Tre Allegri Ragazzi Morti”, “Piotta”, “Bandabardò”, “Meganoidi”, “Tricarico”, ”Eiffel 65”, “Nobraino”, “Bugo”, “KuTso “, “Finley”, “Area 765” (ex “Ratti della Sabina”), “Matrioska”, “Cecco & Cipo” (Xfactor), “Ruggero de I Timidi”, “Eugenio in Via di Gioia”, “Selton” e “Gazebo Penguins”, “Legno”.

I CAPABRÒ:

Instagram: https://www.instagram.com/capabros?igsh=MnFlbjl3MzEzMzQw

Facebook: https://www.facebook.com/capabro

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC0IhH8T-9gRXvEME1jE2iig

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/0FT3XSPk74zglRIEssTM9I?autoplay=true

TikTok: https://www.tiktok.com/@capabros?_t=8nIcoYTWmcT&_r=1

Il link per il pre-save è ora disponibile: https://frontl.ink/v7v3rdr

Pubblicato dall’etichetta Terzo Millennio Records

