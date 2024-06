Il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Ast di Ancona premiato a Milano

ANCONA – Prestigioso riconoscimento per la AST Ancona che è stata presente al Seminario Internazionale “Sovraccarico biomeccanico e patologie Muscoloscheletriche” tenutosi a Milano nei giorni scorsi. Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro con i suoi rappresentanti ha esposto i risultati di una ricerca applicata svolta in collaborazione con l’Istituto di ricerca International Ergonomics School – EPMIES. Il lavoro ha ricevuto il riconoscimento del Premio Loretta Montomoli e Angela Ruschioni “Per l’impegno dimostrato nella preparazione del lavoro presentato al seminario, dai contenuti complessi, originali e utili alla prevenzione”.

In occasione del seminario sono stati dunque presentati alcuni esempi applicativi delle nuove tecniche di pre-valutazione dei vari rischi occupazionali e non solo da sovraccarico biomeccanico, rispondenti alle Norme tecniche ISO di riferimento.

Lo studio, durato 12 mesi, ha visto l’impegno di varie figure professionali del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro AST Ancona (ing. Federica Marini, dr.ssa Barbara Balzani, dr.ssa Alessandra Trombetti, dott. Marco Carletti, dott. Sergio Sampaoli) e la supervisione costante della dott.ssa Daniela Colombini Presidente EPMIES. Obiettivo dell’iniziativa è stato fornire uno strumento agile (Ergocheck) per la premappatura dei rischi in un settore ad alto impatto sulla salute dei lavoratori e caratterizzato da una notevole complessità organizzativa (edilizia stradale- asfaltatura). L’attività, prevista nelle azioni del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 per il contrasto delle malattie professionali, è stata possibile grazie alla disponibilità di due Aziende del territorio: Marche Asfalti srl di Morrovalle (MC) e Cori srl di Loreto (AN).

Il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini, nel plaudere al prestigioso riconoscimento sul fronte della sicurezza negli ambienti di lavoro conferito all’Ast di Ancona, con l’occasione fa sapere “che l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona sta preparando l’Atto Aziendale per rendere ancora più efficiente l’organizzazione delle strutture sanitarie, amministrative, tecniche e professionali aziendali con l’obiettivo di rispondere in maniera sempre più adeguata ai bisogni di salute dei cittadini marchigiani, in linea con le strategie definite nel Piano Socio Sanitario Nazionale”.

