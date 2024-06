A Camerano la mostra “Nunzia Palumbo una vita per l’arte”

La città cuore del Conero è anche arte contemporanea e propone una personale della concittadina che con la poliedricità dei suoi soggetti è in grado di creare un saldo rapporto emotivo con lo spettatore. La rassegna sarà inaugurata venerdì 28 giugno alle ore 18 presso la Chiesa di San Francesco. L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni ad ingresso libero dalle ore 10.00 – 12.30 e il pomeriggio 16.00 – 19.30 sino all’8 settembre

CAMERANO – Sarà inaugurata venerdì 28 giugno alle ore 18.00 presso la Chiesa di San Francesco la mostra “Nunzia Palumbo una vita per l’arte” a cura di Claudio Segattini e Riccardo Fioretti realizzata dall’associazione culturale le Muse e patrocinata dal Comune di Camerano e di cui è stato realizzato anche il catalogo con foto di Nadia Duchi. L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni ad ingresso libero il mattino dalle ore 10.00 – 12.30 e il pomeriggio 16.00 – 19.30 sino all’8 settembre.

Nunzia Palumbo nasce a Camerano, dove è sempre vissuta ed ha operato. Già da bambina è stata attirata dal disegno in tutte le sue tecniche, per poi consolidare la sua formazione presso l’accademia di Macerata, ricavandone gli strumenti per definire il suo stile e rinfrancare la sua passione. Le sue opere si caratterizzano fondamentalmente per due aspetti: il primo consistente nella poliedricità dei suoi soggetti che contemplano volti femminili, figure umane, composizioni floreali, volatili e solo sporadicamente altri elementi; Il secondo si manifesta nei fruitori con una sensazione di pace, di tranquillità, di pacatezza e di serenità, il tutto riassumibile in palese rilassatezza e pura bellezza.

Il percorso creativo dell’artista è sempre supportato da una espressività soggettiva particolarmente forte, in grado di creare un saldo rapporto emotivo con lo spettatore: una prerogativa costante che si è tradotta nell’elemento fondamentale della sua arte. Nunzia Palumbo non si è mai voluta cimentare con l’arte astratta, rimanendo sempre fedele a quella figurativa, optando per lo più, per un cromatismo quieto, del tutto organico a trasmettere i suoi messaggi coinvolgenti.

“Una personale importante dedicata ad una nostra concittadina – ha dichiarato Oriano Mercante Sindaco di Camerano – una proposta che abbiamo accolto di buon grado dall’associazione le Muse di cui la stessa Palumbo è stata socia fondatrice e che in questi anni, tanto con le sue opere che con l’attività di volontariato, molto ha dato alla cultura della nostra città”.

“È fondamentale dare spazio alla cultura – ha dichiarato Barbara Mori Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Camerano – e agli artisti del territorio. Una valorizzazione importante che trova sintesi per questa estate 2024 nella figura di Nunzia Palumbo e dei suoi lavori. Puntiamo sulla bellezza e il contemporaneo, un rapporto che nasce dal profondo, dallo studio e dalla ricerca continua e costante che questa nostra concittadina che così tanto ha prodotto nel e per il territorio”.

