Pirani, Pepa e Gambini eletti sindaci a Osimo, Recanati e Urbino

ANCONA – Sonora sconfitta per il centrosinistra nei ballottaggi di oggi in tre comuni marchigiani: Osimo, Recanati e Urbino.

Ad Osimo Francesco Pirani ha conquistato la fascia tricolore nella sfida con Michela Glorio.

A Recanati la vittoria è andata ad Emanuele Pepa che si è imposto al sindaco uscente Antonio Bravi del centrosinistra.

E neppure ad Urbino il centrosinistra è riuscito nell’impresa di conquistare il sindaco. Federico Scaramucci è stato infatti battuto da Maurizio Gambini (nella foto), confermato per il terzo mandato.

A caldo, appresi i risultati dei ballottaggi la segretaria regionale del Partito democratico delle Marche Chantal Bomprezzi ha commentato l’esito del voto.

“A Recanati tra il primo e secondo turno una ritrovata unità non ha purtroppo consentito di riparare alle iniziali divisioni. Ad Urbino è stato fatto un ‘miracolo’, dopo 10 anni e con il sindaco uscente, una coalizione competitiva ha dato filo da torcere fino all’ultimo voto. Non disperdiamo l’esperienza di Scaramucci. Ad Osimo un ottimo lavoro della coalizione, già nelle ultime due elezioni il risultato è arrivato sul filo di lana. L’alleanza totale della destra, facendo sponda sulla Regione, gli ha permesso di sorpassarci al fotofinish. Erano tre sfide difficili e per questo ringrazio i nostri candidati Glorio, Bravi e Scaramucci e le loro squadre per il grande lavoro svolto”.

“Queste elezioni – ha aggiunto Bomprezzi – ci dimostrano che vinciamo dove andiamo uniti. Vinciamo dove il buon governo e l’unità ci permettono di essere competitivi. Per questo dobbiamo insistere su alleanze ampie, costruendo un grande centro-sinistra che arrivi fino alle forze più moderate. Le elezioni europee e amministrative ci indicano che ci sono tutte le condizioni per un’alternativa credibile, e i numeri del PD lo confermano nel Paese e ancor più nelle Marche. In questo senso la Festa dell’Unità regionale sarà un appuntamento chiave per chiamare a raccolta la nostra comunità e rafforzare le nostre alleanze”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it