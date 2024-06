Torna a colpire il truffatore dei cibi per animali

JESI – Nella giornata di ieri, al termine dell’attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del Commissariato di Jesi, deferiva in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente un fiorentino di 50 anni per il reato di truffa.

Il 20 giugno, in sede di querela la vittima (un 45enne jesino) riferiva che, dopo aver visto in vendita sul sito happy-vet confezioni di crocchette per cani e cibo per gatti al costo complessivo di 85 euro, effettuava l’ordine procedendo al pagamento a mezzo carta di credito. Trascorsi alcuni giorni, non avendo ricevuto alcunché, provava a contattare il venditore ma invano. Lette le recensioni del sito, si rendeva conto che diversi utenti dichiaravano di essere stati vittime di truffa.

Gli accertamenti investigativi sull’utenza cellulare, consentivano di accertare come l’intestataria fosse una società il cui amministratore unico risultava risiedere a Firenze. Quest’ultimo, già deferito recentemente dal personale PG del Commissariato, aveva numerose segnalazioni per analogo reato commesso con le stesse modalità. Pertanto, tramite la Polizia del posto su delega del Commissariato di Jesi, l’uomo veniva deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente per il reato di truffa.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it