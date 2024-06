Tandem Uici 2024: domenica di sport e inclusione dai monti al mare

In programma il 23 giugno la cicloturistica picena a equipaggi misti dell’Unione ciechi e ipovedenti, che ogni anno coinvolge decine di sportivi da tutta la regione

GROTTAMMARE – Partenza alle 9.30 da Ascoli Piceno e arrivo alle 13.00 a Grottammare: torna domenica la cicloturistica picena più attesa dell’anno, col suo carico di emozioni, impegno e allegria. Un ‘serpentone’ colorato con una ventina di equipaggi misti tra ciclisti vedenti, non vedenti e ipovedenti che si snoderà per tutta la Vallata del Tronto.

“La Tandem quest’anno compie 27 anni – sottolinea la presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, Uici, di Ascoli Piceno e Fermo, Gigliola Chiappini – e come un giovane-adulto è proiettata nel futuro ma con un bel bagaglio di esperienze già alle spalle. Questi 27 anni ci hanno insegnato tante cose: che l’aiuto non è mai scontato, che gli amici ti sorprendono sempre e che il sostegno di chi sa mantenere le promesse resta un faro per qualsiasi progetto”.

Il riferimento è al Comune di Grottammare, da sempre vicino e spunto originario per l’evento sportivo che ogni anno coinvolge appassionati e ciclisti con disabilità visiva provenienti da tutta la regione. E per tutti i partner che contribuiscono alla buona riuscita della manifestazione, come l’associazione sportiva Progetto Ciclismo Piceno e le amministrazioni comunali che assistono gli equipaggi durante il percorso.

“Una semplice passeggiata in Tandem – spiega Chiappini – ci offre ogni anno questa importante finestra mediatica attraverso cui sensibilizzare e informare sui temi della disabilità visiva. In un mondo che gira vorticosamente, con informazioni che si bruciano nello spazio di un click, fermarsi per qualche minuto a riflettere sulle potenzialità delle persone con disabilità visiva per noi è molto prezioso”.

L’evento, in programma per domenica 23 giugno, attraverserà tutti i comuni della Vallata del Tronto che si affacciano sulla Salaria per approdare al lungomare di Porto d’Ascoli da cui si raggiungerà la piazza Kursaal di Grottammare.

Come da tradizione, a Colli del Tronto è prevista una sosta con un rinfresco organizzato dal Comune con la partecipazione dei volontari della protezione civile.

L’evento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede comunale di Grottammare. Presenti: Gigliola Chiappini, Margherita Anselmi, segretario Uici di Ascoli Piceno e Fermo, il sindaco di Grottammare, Alessandro Rocchi, e l’assessore all’Inclusione sociale, Monica Pomili.

“Accettiamo sempre molto volentieri l’invito a ospitare la tappa finale di questo evento a cui teniamo in modo particolare – le parole del sindaco, Alessandro Rocchi –. Anche quest’anno parteciperemo personalmente raggiungendo il gruppo sportivo nei pressi del Ballarin, per poi accompagnare tutti i ciclisti fino all’ingresso di piazza Kursaal”.

“Mi unisco ai ringraziamenti del sindaco – il commento dell’assessore Monica Pomili – perché non è facile organizzare manifestazioni come questa. Grazie all’Unione italiana ciechi e al suo rapporto con lo sport, abbiamo sperimentato quest’anno una serie di attività sportive e inclusive sul nostro territorio”.

“Lo sport è un importante mezzo di prevenzione – ha sottolineato Margherita Anselmi – che contribuisce anche a contrastare la solitudine e l’isolamento delle persone con disabilità”.

