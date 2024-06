Sabato a Jesi la premiazione del Premio di poesia “L’arte in versi”

Conferimento del Premio alla Carriera al poeta Elio Pecora

JESI – Dopo le due ultime edizioni che si sono svolte presso l’Auditorium San Rocco di Senigallia (AN), il Premio Nazionale di Poesia “L’arte in versi” ritorna a Jesi.

La cerimonia della dodicesima edizione dell’importante appuntamento annuale con la poesia, ideato e presieduto da Lorenzo Spurio, si terrà sabato 22 giugno a partire dalle 16:30 presso la Sala Maggiore del Palazzo dei Convegni nel pieno centro storico della città federiciana (Corso Giacomo Matteotti n°19).

La presentazione dell’evento sarà condotta all’attore e fine dicitore Mauro Pierfederici che aprirà con la presentazione dei principali relatori e organizzatori: Lorenzo Spurio (Presidente del Premio), Michela Zanarella (Presidente di Giuria) e Stefano Vignaroli (Presidente dell’Associazione Culturale Euterpe APS, ente del Terzo settore che bandisce il Premio).

Per i saluti istituzionali interverrà Luca Polita (Presidente del Consiglio Comunale di Jesi) e ospite della manifestazione sarà la professoressa Anna Santoliquido, nota poetessa appulo-lucana e saggista (già vincitrice del Premio Speciale “Alla Carriera” dell’edizione del 2018) che, in relazione al suo ruolo di Presidente del Movimento Internazionale “Donne e Poesia” di Bari (ente che patrocina e sostiene il Premio da anni), interverrà per un suo saluto.

Le Commissioni di Giuria che ha meticolosamente valutato le numerose opere pervenute in questa edizione sono state presiedute, così come avviene dal 2018, dalla poetessa e giornalista Michela Zanarella. La composizione della Giuria – diversificate per le otto sezioni alle quali era possibile prendere parte – vede la presenza di poeti, scrittori, critici, giornalisti, saggisti e promotori culturali ed è così costituita: Stefano Baldinu, Fabia Binci, Lucia Cupertino, Valtero Curzi, Mario De Rosa, Graziella Enna, Zairo Ferrante, Rosa Elisa Giangoia, Fabio Grimaldi, Giuseppe Guidolin, Francesca Innocenzi, Antonio Maddamma, Simone Magli, Emanuele Marcuccio, Francesco Martillotto, Vincenzo Monfregola, Antonio Sacco, Rita Stanzione e Laura Vargiu.

Durante la cerimonia di premiazione verranno conferiti, come consuetudine del Premio, dei riconoscimenti speciali, fuori concorso, espressamente voluti dalla Presidenza del Premio, ad esponenti che si sono distinti per la loro rimarchevole e significativa produzione poetica e attività culturale. Quest’anno il Premio alla Carriera verrà conferito al noto poeta Elio Pecora, mentre quello alla Cultura verrà consegnato al poeta fanese Elvio Grilli, noto in particolare per la sua produzione nel suo dialetto locale.

Il riconoscimento postumo, “Alla Memoria”, verrà, invece, attribuito ai familiari del poeta, commediografo e grande studioso del vernacolo anconitano Alfredo Bartolomei Cartocci venuto a mancare nel 2022.

Gli interventi musicali saranno a cura del Maestro Massimo Agostinelli (chitarra) e del Maestro Aurelio Venanzi (viola).

L’iniziativa è organizzata con il Patrocinio Morale della Regione Marche, dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche, della Provincia di Ancona, dei Comuni di Ancona, Jesi e Senigallia, dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e del Centro Culturale “Vittoriano Esposito” di Avezzano (AQ).

INFO: www.premiodipoesialarteinversi.blogspot.com

premiodipoesialarteinversi@gmail.com

