Il Tiberini d’oro 2024 all’Orchestra Sinfonica G. Rossini

di GIOSETTA GUERRA

FANO – Chi segue con assiduità l’Orchestra Sinfonica G. Rossini non può che sottolinearne la crescita professionale e la varietà del repertorio.

L’Orchestra è composta da musicisti diplomati al conservatorio che hanno affinato nel tempo la loro arte e hanno consolidato un affiatamento e un amalgama considerevoli. L’orchestra si esibisce sia al completo che in organico ridotto in opere liriche e concerti di musica classica in varie parti d’Italia e all’estero, collaborando con maestri e artisti di ogni genere e mettendo in evidenza anche le peculiarità dei propri musicisti.

Decennale è la sua partecipazione al Rossini Opera Festival, numerosi i concerti organizzati nella provincia di Pesaro Urbino e in tutta la regione Marche. Dopo anni di esercizio della musica classica, l’orchestra si è spinta in un territorio più amato dai giovani, la musica pop, cimentandosi nel repertorio dei gruppi storici, attirando quella parte di pubblico che non frequenta l’opera e la concertistica. L’orchestra si dedica anche alla scoperta di musica rara perlopiù sconosciuta. Aggiungiamo i musical e gli arrangiamenti di note composizioni classiche e abbiamo il quadro completo del lavoro di questi musicisti perlopiù marchigiani. Ultimamente le loro esibizioni hanno diffuso la musica non solo nel territorio della provincia di Pesaro Urbino, ma anche in altre parti d’Italia e all’estero.

Per il lavoro svolto, per la dedizione e per il livello raggiunto, l’Orchestra Sinfonica G. Rossini verrà premiata con il Tiberini d’oro nel corso di un concerto lirico sinfonico che si terrà alla Corte Malatestiana di Fano il 6 Luglio 2024 alle ore 21.00.

