Il Circolo di Fratelli d’Italia preoccupato per quanto avviene a Chiaravalle

CHIARAVALLE – Il Circolo di Chiaravalle di Fratelli d’Italia “vuole sensibilizzare tutta la popolazione di Chiaravalle, a ribellarsi all’indisponente atteggiamento passivo di questa amministrazione comunale nell’affrontare il disagio civile, la percezione di insicurezza, nonché l’assoluta mancanza di provvedimenti contro atti di violenza continuata nelle nostre strade”.

“Ultima raccapricciante scena di inaudita aggressione sfociata in rissa, ieri sera verso le 23, presso un locale in zona pedonale sul Corso Matteotti. Adulti in evidente stato di ubriachezza, protagonisti di una rissa colmata con tavoli e sedie volanti, bicchieri e bottiglie rotte come in scene da saloon.

“Spettatori imbambolati a filmare questo squallido teatrino proprio come un film, urla di bambini spaventati e persone anziane allontanate impaurite. Basta! Dopo aggressioni con l’acido ai danni di un giovane perpetrata da una dipendente comunale verso la quale non sono state prese misure preventive volte ad evitare altre tragedie, dopo atti vandalici ripetuti in varie zone del centro, microcriminalità fuori controllo e degrado incontrollato della vivibilità, hanno prodotto insicurezza fra i chiaravallesi. Esposto al Prefetto, denunce, interrogazioni non sono serviti a nulla, dato che il Sindaco è responsabile dell’ordine e della sicurezza pubblica. Noi di FDI chiediamo le dimissioni per evidente omissione dell’art. 54 T.U.E.L. che obbliga “il Sindaco di adottare, quale ufficiale del governo, provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.

“Pertanto, in attesa di provvedimenti seri ed urgenti, chiediamo a tutti i cittadini di aiutarci a costituire un comitato cittadino popolare, che vegli sull’incolumità dei nostri figli e delle nostre vite!”, conclude il Circolo Fratelli d’Italia di Chiaravalle.

