Torna “Offagna crea” con laboratori, botteghe di artigianato artistico e tanta musica

OFFAGNA – A grande richiesta torna con la seconda edizione: “OFFAGNA CREA … LA FESTA!”. Un evento imperdibile ed inimitabile, che per le intere giornate del 22/23 giugno – dalle ore 10 in poi – ad Offagna (AN), permetterà ad adulti e bambini di sperimentare e usare la creatività, creando “oggetti che hanno un anima” in numerosi laboratori esperienziali. Potrai creare il tuo gioiello, il tuo giocattolo in legno, il tuo vaso e tanto altro ancora e portare a casa questo ricordo, tutto ciò con l’aiuto dei migliori artisti ed artigiani del nostro territorio.

Quest’ultimi mostreranno dal vivo le proprie tecniche, oltre ad esporre le loro opere esclusive. Intorno alle caratteristiche botteghe la festa continua, sarà possibile accedere gratuitamente al concerto del rinomato violinista e compositore Marco Santini, che si esibirà alle 21:30 di sabato 22. Vi saranno in entrambe le giornate dimostrazioni funamboliche con l’attraversamento della piazza cittadina su di un filo teso, spettacoli di equilibrismo e giocoleria, mostre, conferenze e presentazioni, musica itinerante, con la presenza di stand gastronomici. Un’attenzione particolare merita la mostra personale di scultura “Nectere Identità legate” dell’artista Alessia Rinaldi, che verrà inaugurata venerdì 21 (ore 19). Da segnalare inoltre l’animazione con Kapla e le sue tavolette in legno e lo spettacolo del famoso artista Matteo Pallotto “Allok di Pallotto”.

L’obiettivo del progetto Offagna Crea è quello di creare un nuovo must marchigiano che riqualifichi l’antico borgo di Offagna, riconosciuto come uno dei più belli della nostra Regione, ma ancora sottovalutato; tant’è che la presenza del gruppo non si riduce a una mera “toccata e fuga” in un fine settimana estivo, ma costituisce una vera e propria caratteristica del luogo; da marzo a dicembre, ogni quarta settimana del mese e durante gli ulteriori eventi del paese gli artigiani saranno presenti. Offagna Crea si impegna poi anche per la socialità della comunità, infatti, grazie al loro contributo, nella giornata di venerdì 21 giugno (ore19:30) verrà inaugurata la panchina rossa nella Piazza del Comune, un segno ben visibile contro la violenza sulle donne. Offagna Crea ringrazia per il supporto: Cintioli SRL, Lucangeli e Bonventi Agenzia Servizi Assicurativi e finanziari, BCC Filottrano. Per maggiori informazioni riguardanti “Offagna Crea … La Festa” visitare i social del gruppo Offagna Crea (Facebook e Instagram).

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it