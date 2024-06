Inaugurata la nuova sede della Concessionaria Honda di Pesaro in Moto / FOTO

PESARO – I Strada dei Pioppi, a Pesaro, si è svolta la cerimonia per l’inaugurazione della nuova bellissima sede della Concessionaria Honda di Pesaro in Moto.

Jader ed Elisa titolari della Concessionaria, hanno organizzato insieme a tutto lo staff Tecnico, Commerciale e Amministrativo una giornata indimenticabile per tutti gli ospiti, invitati, clienti e amici che hanno gremito i locali della Concessionaria fino a sera.

Special Guest l’attore, comico e personaggio televisivo Andrea Roncato. Roncato giunto puntualissimo alle 10,30 dopo aver conosciuto i proprietari ha tagliato il nastro dell’inaugurazione insieme a Elisa e Jader, attorniato da tre bellezze che tenevano il nastro, Nikita di Fano, Benedetta e Camilla di Pesaro.

Per completare l’inaugurazione, Andrea ha stappato un magnum di bollicine Rosé della Tenuta del Monsignore, famosa cantina di San Giovanni in Marignano, con successivo brindisi di tutti i presenti. Poi, Andrea Roncato, coadiuvato da Jader, dal Capo Area della Honda e dalle tre bellissime ragazze hanno tolto il telo che copriva la moto Honda n. 5 del Mondiale MotoGP con cui gareggia il pilota Johann Zarco nel Team LCR. Andrea Roncato si è prestato per foto, autografi e chiacchiere oltre alle interviste dei giornalisti del Corriere Adriatico, Il Resto del Carlino e l’Altro giornale presenti, fino all’ora di pranzo. Visto che nello stesso stabile, adiacente alla Concessionaria Honda di Pesaro in Moto si trova un rinomato ristorante, Roncato, il suo autista e il titolare dell’Agenzia Iceman Production, hanno consumato il pranzo prima di partire per tornare a Roma.

È seguita una giornata di stuzzicheria, offerta ai presenti, con piadine cotte al momento, farcite con affettati, formaggi e altre farciture, annaffiati da birre e bibite varie.

Nel pomeriggio è giunta una troupe di Rossini TV per fare uno speciale sull’inaugurazione della nuova sede di Pesaro in Moto, che andrà in onda mercoledì. La festa si è protratta fino a sera, con moltissimi pesaresi e zone limitrofe che hanno voluto partecipare alla festa della nuova sede di Pesaro in Moto.

