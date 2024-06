Ad Ancona una bella serata tra moda e talento / FOTO

di PIERPAOLO MASCIA

ANCONA – E’ stata una serata tra moda e talento, quella di domenica nel ristorante “Match poin”, all’interno del Circolo tennis di Ancona.

Ad aprire l’evento “Talent Kids”, concorso nazionale per bambini dai 4 ai 12 anni, sono stati i giovanissimi che si sono esibiti tra moda e canto, ottenendo fragorosi applausi dal pubblico presente.

Si è poi proseguito con il concorso nazionale “Miss Reginetta Over”, per donne dai 30 ai 60 anni, suddivise in diverse categorie. Organizzatrice e presentatrice della manifestazione, Monica Fredella, già finalista nazionale per le Marche nel 2021.

Dopo la tappa anconetana è stata aggiornata la classifica ed ora sia i bambini che le miss, si impegneranno per conquistare l’accesso alle fasi regionali per accedere all’ambita finale che decreterà i rappresentanti per categoria e regione, per la finale nazionale che si svolgerà a Riccione tra fine agosto ed inizi settembre.

