I racconti della Murata che devastano i lettori

di TIBERIO CRIVELLARO

L’originalità singolare delle romanziere giapponesi è quanto mai viva e pulsante se pensiamo alla Hayashi Mariko, Yoschimoto Banana, Miyabe Mimuki e Mieko Kawakami, recensita lo scorso anno, se vi ricordate. Non poco sbalorditivo è l’ultimo ferino romanzo di Murata Sayaka in “Parti e omicidi” (E/O Edizioni) ambientato in nella Tokyo del futuro.

Ma spesso il futuro descritto dai libri o da certi film è tranquillamente agghiacciante, se in questo caso, gestanti e addirittura! partorienti, dopo aver sfornato almeno dieci figli, hanno il permesso di ammazzare chi gli pare. Val bene un omicidio o femminicidio per dieci nuove vite al mondo afflitto dal grave problema del calo demografico? Occhio Italia! Questo è il racconto primo (dei quattro condensati nel libro) più crudo del sushi. Non sono da meno gli altri tre: “Triade”, “Un matrimonio pulito” e “Ultimi momenti di vita”. In “Triade” le relazioni di coppia sono fuori dai canoni usuali: è pratica comune il “triangolo” indipendentemente dal sesso.

I giovani, in particolare, si dedicano al poliamore; le così dette “troppie”. Mentre “Un matrimonio pulito” è quello di una coppia sposata, intenzionata a “proliferare” senza avere rapporti sessuali. (Per opera dello Spirito Santo?). Infine, in “Ultimi momenti di vita” sembra che il progresso della medicina permetta una vita senza fine, dato che, a quanto pare, la morte l’abbiano sconfitta.

Non si muore più, ne di vecchiaia, ne per un incidente o per omicidio. La nuova tecnologia riporta in vita chiunque. (Ma quanti ne tiene la Terra? Che abbiano colonizzato tutti i pianeti del sistema solare? Si vocifera che l’immortalità non sia usufruibile a nostalgici nazi-fascisti, vietato loro il permesso di soggiorno). Ma è “Parti e omicidi” la pièce più drammatica e intrigante. Si pensi a quell’obbligo di uccidere a scelta qualcuno per creare tanti nuovi individui, persino a impiantare un utero artificiale agli uomini. Per questo il sushi spesso và servito freddo, agghiacciante. Brrr, ma che Murata Sayaka!

MURATA SAYAKA

PARTI E OMICIDI

E/O Edizioni

