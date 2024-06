E’ Emiliano Pimpanini la vittima del tragico incidente di Fermignano

FERMIGNANO – E’ Emiliano Pimpanini il ragazzo di 21 anni che ha perso la vita, nella tarda mattinata di sabato, poco dopo le ore 12, in un drammatico incidente avvenuto alla periferia di Fermignano, a poche centinaia di metri dal Bivio Borzaga, in prossimità di un distributore di carburanti..

Il giovane, residente a Canavaccio di Urbino, mentre si trovava in sella ad una moto da cross, si è scontrato, per cause in via di accertamento, con una Fiat Panda.

Date le condizioni del ragazzo è stata fatta intervenire sul posto l’eliambulanza del servizio sanitario regionale che ha provveduto a trasportarlo all’ospedale di Torrette. Ma, purtroppo, date le sue gravissime condizioni, due ore dopo il ventunenne ha cessato di vivere.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it