Il cortometraggio “Gli Elefanti” presentato al Teatro Sperimentale di Pesaro

PESARO – Nella suggestiva cornice del Teatro Sperimentale di Pesaro è stato presentato il cortometraggio “Gli Elefanti”, ultima fatica cinematografica del regista/vigile del fuoco Antonio Maria Castaldo. A far da anfitrione il Direttore dei vigili del fuoco delle Marche Cristina D’Angelo, che ha accolto il Capo del Corpo Nazionale Carlo Dall’Oppio accompagnato dal Prefetto di Pesaro Urbino Emanuela Saveria Greco, presenti alla “prima” unitamente ai Comandanti provinciali della regione.

Il Capo del Corpo Dall’Oppio nel suo intervento ha evidenziato come nel film sia stato mostrato in maniera esemplificativa l’esser vigile del fuoco, fatto di professionalità ed umanità al tempo stesso, cogliendo in pieno il senso di empatia che nell’intendimento del regista voleva essere il filo conduttore della sceneggiatura.

La proiezione del cortometraggio, che, va ricordato, è stato girato in provincia di Ancona, tra i comuni di Jesi, Montecarotto e Poggio San Marcello, è stata inserita nell’ambito della sessantesima edizione della Mostra internazionale del Nuovo Cinema.

Il Direttore regionale D’Angelo ha sottolineato come nel cortometraggio, prodotto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco unitamente alla Direzione Centrale per la Formazione dei VVF e dalla Direzione regionale VVF per le Marche, con il patrociniodi Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission, “si è cercato di far “vivere” allo spettatore tutto quel mondo intimo e valoriale di un vigile del fuoco impegnato in situazioni di emergenza grandi e piccole mediante immagini, emozioni, decisioni, silenzi”

