Base Popolare si riunisce a Loreto per analizzare i risultati elettorali e guardare al futuro delle Marche

LORETO – Oggi a Loreto si è tenuta l’assemblea degli aderenti a Base Popolare Marche, con l’obiettivo di analizzare i risultati elettorali delle Europee e delle Amministrative nei Comuni delle Marche. È intervenuto anche Gian Mario Spacca, Presidente nazionale del movimento.

Queste le conclusioni dell’Assemblea:

Un forte incoraggiamento a proseguire nell’azione di radicamento territoriale di Base Popolare.

di Base Popolare. Fiducia nel protagonismo dei giovani e nella responsabilità delle nuove generazioni.

dei e nella responsabilità delle nuove generazioni. Centralità del metodo popolare che rifiuta ogni forma di leaderismo.

Affermazione di una progettualità politica che parte dalle comunità territoriali .

. Necessità di recuperare un rapporto con i cittadini, sempre più disillusi e lontani dalle urne.

L’alto tasso di astensionismo e la persistenza del non voto evidenziano l’inadeguatezza dell’attuale offerta politica. L’emotività con cui sono accolte alcune candidature, lanciate dai partiti per mascherare la mancanza di progetti concreti, non offre soluzioni ai problemi reali del Paese, prefigurando un futuro di crescenti difficoltà. È necessario rispondere a queste sfide con proposte serie e concrete.

Il tentativo forsennato e ripetuto di creare una forza popolare attraverso un metodo leaderistico e forze politiche centralizzate è stato severamente bocciato dagli elettori. Si riafferma così la necessità di un fare politico a “piramide rovesciata”, con una leadership comunitaria.

La scarsa fiducia nei confronti di figure politiche che in passato hanno ricoperto ruoli di responsabilità impone il lancio di una nuova generazione. Le sperimentazioni di Base Popolare in alcune elezioni amministrative hanno dato esito positivo: giovani candidati sindaci sono stati eletti e Base Popolare si è affermata come prima o seconda lista per numero di preferenze dove si è presentata.

L’impegno primario di Base Popolare sarà ora una forte campagna di adesione, volta ad aggregare tutti coloro che, in ogni comunità, desiderano organizzarsi per migliorare la propria realtà, ispirandosi ai principi del popolarismo e del riformismo.

