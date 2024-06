Anche nelle Marche tanti consensi per Roberto Vannacci

ANCONA – Si è conclusa la tornata elettorale per il rinnovo del parlamento europeo e le Marche hanno superato il banco di prova della prima esperienza elettorale del generale Roberto Vannacci.

Candidato indipendente nelle liste della Lega, in tutte le circoscrizioni italiane, Roberto Vannacci ha affrontato con grande impegno la sua campagna elettorale, che lo ha visto presente nella nostra regione con 3 importanti eventi culturali di presentazione dei suoi libri “Il Mondo al Contrario” ed “Il Coraggio Vince”, titolo quest’ultimo che di fatto è diventato il suo slogan elettorale.

A Filottrano il 26 ottobre 2023, presso la Villa Gentiloni di proprietà del noto imprenditore sartoriale Luca Paolorossi (che è diventato il nuovo sindaco di Filottrano), a Jesi il 12 aprile 2024, presso l’Hotel Federico II e, per finire, il 28 maggio 2024 presso il Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno, il generale Vannacci ha incontrato complessivamente 800 persone registrate per le presentazioni dei libri e 400 persone in pranzi e cene conviviali.

Grande risultato in tutta l’Italia con 551006 preferenze (2,41%) ed anche nelle Marche, dove ne ha raccolte 16.265 (2,47%), classificandosi al primo posto in quattro province su cinque: Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, con percentuali molto importanti per garantire stabilità ai consensi della Lega, che ha preso l’8,19% a livello regionale.

A coordinare la sua campagna Andrea Aquili, presidente regionale del comitato “Il Mondo al Contrario” e coordinatore di “Marche in Movimento x Vannacci”, che negli ultimi due mesi ha svolto attività di propaganda elettorale in tutto il territorio regionale, con diversi sostenitori nelle varie province ed anche con la collaborazione della coordinatrice regionale della Lega, On. Giorgia Latini.

