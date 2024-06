A San Giorgio di Terre Roveresche prenderà servizio un nuovo medico di medicina generale

TERRE ROVERESCHE – “Da venerdì 14 giugno a San Giorgio di Terre Roveresche prenderà servizio un nuovo medico di medicina generale”. A dare la notizia è il sindaco Antonio Sebastianelli, che precisa: “Si tratta del dottor Antonio Scardino, che ha recentemente assunto un incarico a San Costanzo e ci ha dato la disponibilità a gestire un ambulatorio anche a Terre Roveresche, nei locali messi a disposizione dalla nostra Amministrazione nel palazzo municipale di San Giorgio, in via Garibaldi n. 62.

“Al momento – puntualizza il primo cittadino – il medico farà ambulatorio tutti i venerdì mattina, dalle 9 alle 12, e se l’auspicio è che in futuro possa estendere le giornate e gli orari nel nostro Comune, la sua presenza fissa settimanale è già molto importante per garantire un servizio che nelle ultime settimane a San Giorgio era completamente venuto meno”.

“Doveroso, dunque, dare il benvenuto al dottor Scardino e ringraziarlo per aver accettato la proposta della nostra Amministrazione di gestire un ambulatorio in questo territorio, che sarà di fondamentale rilevanza per gli utenti e, in particolar modo, per le persone anziane e con difficoltà a spostarsi”.

Medico di medicina generale a Roma a inizio carriera, Antonio Scardino ha nel proprio curriculum anche un dottorato di ricerca come immunologo dei tumori all’Università Parigi 6 e un diploma di medicina psicosomatica conseguito nello stesso ateneo francese. “Ringrazio il sindaco Sebastianelli per avermi proposto questo incarico a Terre Roveresche – evidenzia – e per avermi concesso l’uso dei locali nel municipio di San Giorgio. Spero di poter essere utile alla comunità locale e mi piace sottolineare che ritengo una parte fondamentale del mio lavoro quella delle visite a domicilio. Metterò, naturalmente, a disposizione dei pazienti un indirizzo e-mail e un numero di telefono attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 e provvederò all’invio delle ricette alle farmacie in modalità telematica”.

Il sindaco aggiunge: “Siamo consci che l’arrivo del dottor Scardino, seppur importantissimo, non potrà da solo arginare la grave emergenza di medici di medicina generale venutasi a creare da un anno e mezzo a questa parte nel nostro territorio a causa del pensionamento di tre dottori di ruolo e, per questo, siamo costantemente in contatto con i vertici del sistema sanitario, che hanno inserito Terre Roveresche tra le ‘zone carenti’ alle quali dovrebbe essere assegnato un medico a ‘tempo pieno’ con la procedura di attribuzione degli incarichi che verrà attivata a breve a livello regionale. Da parte nostra – conclude Sebastianelli – ci interfacciamo costantemente con gli organi preposti per assicurare ai cittadini di Terre Roveresche la presenza di nuovi medici e garantire, così, l’autentica applicazione del fondamentale diritto alla salute sancito dall’Art. 32 della Costituzione”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it