Un Charly strepitoso ha conquistato il titolo del Mediterraneo della World Boxing Council

di GABRIELE FRADEANI

CASTELFIDARDO – Un Charly strepitoso ha conquistato la corona vacante del Mediterraneo della World Boxing Council. Il pugile di Castelfidardo in dieci riprese non ha sbagliato assolutamente nulla!

Abbiamo pensato e ripensato al match cercando di trovare una ripresa da attribuire al suo competitor, il romano Marco Filippi , ma non l’abbiamo trovata; abbiamo allora cercato un suo minimo difetto ma anche qui non siamo riusciti ad evidenziarne alcuno.

Un pugile, il fidardese che si è mosso molto bene sul tronco per evitare i colpi dell’avversario, ha utilizzato tutto il repertorio: dallo jab ai colpi angolati portati alternativamente al bersaglio grosso ed al volto, veloce nelle esecuzioni come non mai ed anche decisamente potente.

Detto così potrebbe sembrare che il combattimento non sia stato avvincente ma anche da questo lato dobbiamo dire che invece è stato piacevolissimo perché il pugile romano non è mai apparso avversario di comodo ma estremamente credibile: giovane, tenace, mai domo anche quando ha rischiato in due occasioni di doversi arrendere.

Un allievo estremamente talentuoso che ha trovato davanti un professore cui ha dovuto rendere omaggio. Difficile o troppo facile entrare nel dettaglio del combattimento. Sin dalle primissime battute si è visto che la velocità dei colpi era a vantaggio di Charly che riusciva, anche gestendo bene la distanza, a colpire con il jab sinistro un avversario molto più alto ed in possesso di un allungo decisamente maggiore che, quindi, in questo campo, avrebbe dovuto farla da padrone.

Filippi sin da subito ha fatto un grosso errore tattico: invece di restare a distanza piena o media ha accettato e cercato il combattimento e negli scambi ha avuto sempre decisamente la peggio. Questo si è visto sin dalla prima ripresa ed il copione non è cambiato nell’arco dei dieci tempi. Due le riprese in cui il match ha rischiato di finire anzitempo.

Nella quinta Charly lo ha preso pieno d’incontro con un gancio destro e lo ha fatto rovinare al tappeto; dopo il conteggio il pugile romano ha subito una grossa punizione tanto che a nostro parere ed anche quello di tutto il parterre si poteva forse interrompere una punizione che Filippi per il coraggio dimostrato non meritava. L’altra nel decimo tempo perché a conclusione del match quando ci si aspettava che il romano avrebbe tirato i remi in barca in attesa della fine del combattimento, con l’unica speranza rimastagli, di finire in piedi, commetteva ancora l’errore di cercare l’avversario ed incappava in un paio di serie che lo ponevano in grossa difficoltà, sull’orlo della disfatta clamorosa evitata solo con le risorse della propria integrità e giovinezza.

Alla fine abbiamo atteso di sentire il punteggio della terna giudicante con il timore di essere stati troppo attenti al pugile di casa ma così non è stato perché il verdetto è stato unanime non solo nel dare la vittoria a Charly ma anche nella sua consistenza: 100 ad 89 per tutti i tre giudici che quindi hanno dato come noi tutte le riprese al nuovo campione del Mediterraneo della WBC.

Un pugile decisamente maturo per impegni ancora più importanti che cresce ad ogni esibizione, un angolo con i tecnici Marra e Gabbanelli decisamente valido, un team quello di Magnesi all’altezza della situazione, ci sono tutte le condizioni per puntare decisamente in alto.

Al termine del match Alessandra Branco, responsabile della Magnesi Boxing Team, ci ha precisato che dopo una probabile difesa del titolo si punterà decisamente al titolo silver dell’Unione Europea e se possibile anche, perché no?, a determinate condizioni a quello europeo.

Un pugile, Charlemagne Metonyekpon, che ormai è maturo per qualsiasi esperienza di alto livello. Gioia incontenibile dei tifosi che, graziati anche dal tempo, hanno festeggiato lungamente. Buona anche l’affluenza del pubblico che si è molto divertito ed ha seguito quasi totalmente in piedi tutte le dieci riprese.

Un parterre nutritissimo con il sindaco Roberto Ascani, l’assessore allo Sport Romina Calvani, Fabio Luna, presidente regionale del Coni ed anche Magnesi tutti sul ring a celebrare la vittoria di Charly.

Ottimo anche il prologo dilettantistico che ha visto ben 11 combattimenti tutti equilibrati e combattuti che hanno riscaldato a dovere l’atmosfera in attesa del main event, in cui la parte da leone l’ha fatta la società locale: il Boxing Club Catelfidardo che con 10 atleti ha riportato 8 vittorie e solo 2 sconfitte.

Una serata di pugilato che verrà sicuramente ricordata.

Arbitri giudici del match professionistico: Enrico Licini, Giovanni Poggi, Guidi Cavalleri, Francesco Ramacciotti; Arbitri Giudici dei matches dilettantistici: Sauro Di Clementi, Alberto Lupi, Musangu Ngeleka, Elisa Pecorari; Commissario di Riunione: Oreste Mariani; Speaker: Giorgio Tricarico; supervisore del titolo internazionale: Massimo Barrovecchio; medico di Bordo Ring: Roberto Bruscoli-

I risultati

Professionisti pesi superleggeri Titolo Mediterraneo WBC: Charlemagne Metonyekpon (Castelfidardo team Magnesi,15-1-0, kg 63,5) batte ai punti in dieci riprese Marco Filippi (Phoenix Roma,9-1-0 Kg 63,5).

Schoolboy kg 57: Paoloni Federico (B.C.C) b. Pelusi Samuel (Pug. Rosetana); Kg 60: Ridolfi Ewan (B.C.C.) b. Spinelli Joshua (Pug. Giuliese); junior kg 66: Pope Kristian ( B.C.C.) b. Mencarelli Tommaso ( Upa); Youth kg 60: Ballarini Luca (B.C.C.) b. La Barbera Gabriele (Montecchio Sport); kg 63: Marucci Gregorio (B.C.C.) batte Beyon Moahmed Ali (Nike) ko 2^; Elite kg 71: Palpacelli Andrea (Upa) b. Russo Manuel (B.C.C.); kg 63,5: Carelli Antonello (B.C.C.) e Ejupi Klajdi (Pu- Rosetana) pari; youth kg 71: Borgogna Alessandro (B.C.C.) b. Nocera Diego (Upa); Elite kg 80: Squillante Diego (Upa) b. Anacleto Gabbanelli (B.C.C.); kg 60: Battistoni Tommaso (B.C.C.) e Karimi Ali (dorica) pari; Youth kg 57: Curzi Santana Ambra (Boxe Canappa) b. Teoli Giorgia (Upa).

