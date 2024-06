Domenica a Castelfidardo Charly prova a conquistare il titolo del Mediterraneo

di GABRIELE FRADEANI

CASTELFIDARDO – Visto in palestra è un Charly tirato a lucido quello che scambia con lo sparring di turno. Tutto lascia intendere che domenica sul ring del Galileo Mancini di Castelfidardo si assisterà ad un ottimo spettacolo.

Gli ingredienti ci sono veramente tutti: un titolo prestigioso in palio, quello del Mediterraneo WBC dei superleggeri, due avversari di tutto rispetto: il romano Marco Filippi imbattuto in nove combattimenti, giovanissimo, 22 anni, e tanta voglia di emergere. Per contro di fronte Charly che in 14 combattimenti ha registrato una sola sconfitta, peraltro a “split decision” e pertanto molto discutibile, ed anche lui con la stessa voglia di proseguire una carriera che, superata indenne questa prova, potrebbe puntare direttamente all’europeo.

Filippi è più alto di otto centimetri ed ha quindi un allungo superiore, d’altro canto il fidardese è abituato alle dieci riprese ed ha sicuramente una maggiore esperienza. Inoltre dai filmati abbiamo visto che Marco Filippi, pur avendo le leve lunghissime è portato ad impostare il match anche sulla media distanza e questo potrebbe favorire Charly che tecnicamente è sicuramente superiore. Ma lasciamo la parola ai protagonisti della serata.

“Ho nelle gambe – è Charly che parla – e nei polmoni tanta resistenza e fiato che ho affinato con chilometri e chilometri giornalieri di footing. Ho fatto sparring con i migliori, nella mia palestra ed a Ravenna con i ragazzi del Maestro Gordini. Con il peso sono ormai a buon punto, la forma in palestra è perfetta ed ora si tratta di mantenerla fino a domenica. Non conosco il mio avversario se non per averlo visto in vari filmati. Come sempre non sottovaluto nessuno e men che meno quando in palio ci sono, come in questa occasione, titoli prestigiosi; detto questo però, vi assicuro che ho fame di vittoria, voglio andare avanti e puntare all’europeo e soprattutto voglio fare una bella figura davanti ai miei fans, non voglio assolutamente deluderli. Domenica sera farà molto caldo su quel ring e sicuramente vedrete un atleta al massimo della forma e con un grandissima voglia di dare il meglio di se e di scendere dal quadrato con la cintura del Mediterraneo”.

Anche Alessandra Branco del team Magnesi che cura , unitamente alla B.C.Castelfidardo gli interessi di Charly, si è detta fiduciosa sulla possibilità del marchigiano di conquistare il titolo anche se riconosce che l’avversario non è certamente di comodo e che sarà sicuramente un bellissimo confronto fra due italiani per una corona internazionale. Avremmo voluto intervistare anche l’avversario di Charly ma il team romano ci ha precisato che non sono usi rilasciare interviste prima dei combattimenti, una decisione che ci lascia perplessi ma che non possiamo non rispettare. Per scaldare l’ambiente la B.C.Castelfidardo ha previsto dieci combattimenti fra dilettanti- Particolarmente attesi i confronti fra il fidardese Anacleto Gabbanelli e l’anconetano Diego Squillante e quello fra Tommaso Battistoni e Karimi Alì.

Due match con forte vena campanilistica. I combattimenti inizieranno alla 19,30 mentre il clou per il titolo è previsto intorno alle 22. I prezzi dei biglietti sono stabiliti in 40 euro per il bordo ring e 20 per le gradinate. Sicuramente una bella serata di sport che riteniamo avrà un ottimo successo di pubblico.

Il programma

Professionisti pesi superleggeri: Charlemagne Metonyekpon (B.C.Castelfidardo) vs Marco Filippi (Lazio) 10 riprese, titolo del Mediterraneo World Boxing Council;

Schoolboy : Paoloni Federico (B.C. Castelfidardo) vs Pelusi Samuel ( Pug- Rosetana); Ridolfi Ewan ( B.C.Castelfidardo) vs Giudici Simone ( Ruffini Team); junior: Pope Kristian (B.C.Castelfidardo) vsMencarelli Tommaso (Upa); Marucci Gregorio (B.C.Castelfidardo) vs Beych Moahmed Ali (Nike Fermo); youth: Ballarini Luca (B.C.Castelfidardo) vs La Barbera Gabriele (Montecchio Sport); Borgogna Alessandro ( B.C. Castelfidardo) vs Nocera Diego (Upa); Curzi Santana Ambra (Canappa Boxing) vs Teoli Giorgia (Upa); Elite: Russo Manuel (B.C.Castelfidardo) vs Palpacelli Andrea ( pug. Rosetana); Carelli Antonello (B.C.Castelfidardo) vs Ejupi Klajdi (Pug. Rosetana; Gabbanelli Anacleto (B.C.Castelfidardo) vs Squillante Diego (Upa); Battistoni Tommaso ( B.C.Castelfidardo) vs Karimi Ali ( N.P. Dorica).

