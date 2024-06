A Jesi un ragazzo deferito dalla Polizia per porto di oggetti atti ad offendere

JESI – Nella giornata di ieri, a seguito di una celere attività investigativa, personale delle Volanti del Commissariato deferiva in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente un giovane jesino per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.

Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio, intorno alle ore 13, in viale della Vittoria personale delle Volanti procedeva al controllo di un giovane indicato come possessore di oggetti idonei ad offendere con i quali incuteva paura, specie agli studenti del vicino plesso scolastico.

All’atto del controllo, il giovane che manteneva un atteggiamento canzonatorio, infilava la mano nella tasca dei bermuda indossati ed alla richiesta se occultasse qualcosa , tentava di tergiversare e celare, alla vista degli operatori di Polizia, un oggetto dentro al palmo della mano.

A seguito di perquisizione sul posto, il giovane veniva trovato in possesso di un oggetto metallico contundente con impugnatura ad anello ed un prolungamento appuntito della lunghezza complessiva di centimetri 5, di cui non riusciva a dare contezza, idoneo ad essere utilizzato per l’offesa alla persona e ad essere facilmente occultato nel palmo di una mano.

L’oggetto, in quanto arma impropria, veniva sottoposto a sequestro penale ed il giovane condotto in Commissariato ove veniva deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente per porto di oggetti atti ad offendere.

