Arrestato a Jesi dalla Polizia per detenzione di droga ai fini di spaccio

JESI – Nel pomeriggio di ieri, nel corso di un’operazione antidroga, personale delle Volanti del Commissariato, traeva in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina ed hashish, un cittadino nigeriano di 30 anni, residente a Castelplanio.

Intorno alle ore 17.30, nel corso dei servizi di prevenzione e controllo del territorio intensificati in via Setificio, area sensibile per la criminalità urbana, osservavano un extracomunitario che procedeva a passo spedito. Alla vista degli agenti, scesi dall’auto di servizio per un controllo su strada, l’uomo iniziava una corsa in direzione opposta al senso di marcia dei poliziotti, imboccando i vicoli più stretti per far perdere le proprie tracce, liberandosi di un pacchetto di sigarette.

Gli agenti, verificavano che all’interno vi erano diverse dosi di stupefacente per cui, consapevoli che con il mezzo di servizio non avrebbero potuto raggiungere con facilità l’uomo, i poliziotti, chiedevano la collaborazione di un cittadino che nell’immediato metteva a disposizione il proprio scooter. Così saliti in sella al ciclomotore, i due agenti riuscivano a ridurre la distanza che li separava dall’uomo il quale, spossato, vedendosi braccato, bloccava la sua corsa.

L’uomo, veniva condotto in Commissariato per la perquisizione e gli approfondimenti investigativi del caso. All’interno del pacchetto di sigarette, venivano rinvenute 9 dosi di hashish avvolte in cellophane del peso complessivo di grammi 7,66 ed una dose solidificata di cocaina anch’essa avvolta in cellophane del peso complessivo di grammi 3. La perquisizione, veniva estesa all’abitazione dell’uomo con esito positivo in quanto sul tavolo della cucina veniva trovata un’ulteriore dose di hashish del peso di grammi 0,28.

L’uomo, con precedenti specifici in materia di droga, veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

