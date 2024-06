Gara di solidarietà di Simonelli e Motoclub Ducati per l’Unione ciechi e ipovedenti di Macerata

Donati due contributi destinati all’allestimento della sala per la psicomotricità dei bambini e all’acquisto di una cucina per riabilitare gli adulti, nella nuova sede Uici

MACERATA – In corsa su due ruote per la solidarietà: accade a Macerata, con il doppio contributo arrivato all’Uici territoriale (l’Unione italiana ciechi e ipovedenti) impegnata in questi mesi nell’allestimento della nuova sede di via Carradori.

Protagonisti del bel gesto di generosità sono i dirigenti della “Nuova Simonelli”, azienda produttrice di macchine da caffè, e gli appassionati centauri del Motoclub Ducati Marche. Entrambi hanno donato un contributo che consentirà all’Uici di allestire al meglio gli spazi dedicati ai progetti per le persone con disabilità visiva.

“Siamo molto felici di aver ricevuto questi contributi – racconta la presidente Uici di Macerata, Bruna Giampieri -. I fondi arrivati dalla Simonelli saranno utili per realizzare la sala della psicomotricità per i bambini mentre con quelli del Motoclub acquisteremo una cucina per insegnare ai giovani e agli adulti che hanno perso la vista come ci si muove in un ambiente domestico tanto importante quanto delicato”.

L’aggancio tra le due realtà si chiama Valeria ed è una studentessa universitaria maceratese, cieca dalla nascita, che vanta un curriculum scolastico eccellente.

“Luciano, papà della nostra Valeria – spiega Bruna Giampieri – è stato un dipendente della Simonelli molto apprezzato e stimato e che aveva preso a cuore l’attività dell’Uici, coinvolgendo anche l’azienda per cui lavorava. Quando l’abbiamo contattata, la ditta ha risposto subito inviandoci un contributo per sala motricità della nuova sede. Ma non solo: conoscendo la passione di Luciano per le moto, ha mobilitato anche il Motoclub Ducati, che lui stesso aveva fondato, affinché partecipasse alla gara di solidarietà”.

Detto, fatto, nella giornata di domenica i dirigenti Uici di Macerata sono stati invitati al Santuario di San Liberato, a San Ginesio, al motoraduno organizzato dal Club. Presenti anche Valeria e la mamma. Qui, dopo il pranzo sociale e la messa, è stata organizzata una lotteria con tutti i motociclisti arrivati dal centro Italia e il ricavato è stato completamente devoluto all’Unione.

“Ringraziamo di cuore l’azienda Simonelli e il Motoclub per questo bellissimo gesto – sottolinea Bruna Giampieri -. Abbiamo sentito quanto sia stato fatto con amore e convinzione. Un ringraziamento particolare al presidente del Motoclub, Alberto Scarafiocca, che ha coinvolto anche altri club delle Marche e della vicina Umbria. È stata una giornata che non dimenticheremo”.

