A San Costanzo è partito il relamping led della pubblica illuminazione

SAN COSTANZO – L’ufficio tecnico e la polizia locale del Comune di San Costanzo comunicano alla cittadinanza che è partito il relamping led della pubblica illuminazione che interesserà tutto il territorio comunale.

A questo proposito gli uffici segnalano che potrebbero verificarsi piccoli disagi alla circolazione per la presenza della piattaforma aerea su strada che sostituisce i vecchi corpi illuminanti (a fluorescenza, incandescenza o alogena) con apparecchi LED di ultima generazione a basso consumo, o per la presenza di escavatori che si adoperano per il rifacimento di scavi, cavidotti, linee elettriche e plinti per palo in alcune zone.

I lavori, per un quadro economico di €. 1.360.000,00 (unmilionetrecentosessantamila/00), prevedono anche la sostituzione di pali danneggiati per corrosione o urti, la verniciatura degli apparecchi illuminanti e supporti a palo o parete nel centro storico di San Costanzo, Cerasa, Stacciola. I nuovi apparecchi illuminanti saranno per forma e dimensione in linea con quelli esistenti, al fine di integrarsi adeguatamente con il contesto architettonico e contengono un sistema di riduzione automatica del flusso luminoso nelle ore notturne.

