Domenica a Castelfidardo la sfida per il titolo del Mediterraneo fra Charlemagne Metonyekpon e Marco Filippi

CASTELFIDARDO – Domenica 9 giugno lo Stadio comunale Galileo Mancini di Castelfidardo ospiterà la sfida per il titolo Mediterraneo WBC dei superleggeri, attualmente vacante, fra Charlemagne Metonyekpon e Marco Filippi.

Una grossa occasione per il pugile locale e per il Boxing Club Castelfidardo che, unitamente al team Magnesi, organizzerà l’evento che vedrà anche 10 match dilettantistici con i migliori atleti della regione che contribuiranno a scaldare l’atmosfera a partire dalle 19,30 mentre il main event è previsto per le 22.

Una sfida tutta italiana, un derby quindi fra l’imbattuto romano Marco Filippi ed il pugile di Castelfidardo e questo aggiunge un qualche cosa di più al combattimento. Marco Filippi è accreditato di nove combattimenti tutti vinti fra cui tre prima del limite; è giovanissimo ,22 anni, pugile longilineo, molto alto per la sua categoria, 1,82 cm, che predilige la boxe a distanza piena.

Nel raffronto dei records con l’atleta marchigiano rileviamo che Charly, come è affettuosamente chiamato dai propri fan, è sicuramente più esperto (14 vittorie ed una discutibilissima sconfitta in Francia) e soprattutto ha disputato i suoi migliori matches fuori casa mentre l’avversario ha combattuto sempre sui rings romani ed è alla sua prima esperienza sulle 10 riprese e questo per lui potrebbe costituire un handicap anche se verrà accompagnato in questa sua trasferta da una nutrita scorta di fan che non lo faranno sentire solo nel campo avversario.

Il Boxing Club Castelfidardo ha ritenuto per l’occasione praticare un costo del tutto accettabile: 20 euro per la gradinata e 40 per il bordo ring. I biglietti sono già in prevendita presso la sede della società a Castelfidardo. Ottimisti i tecnici di Charly, anche se Gabbanelli non si nasconde le difficoltà dell’impresa: “Filippi è un ottimo elemento, giovane ed in possesso di una buona tecnica. Avremo di fronte un avversario vero ma Charly non ha mai deluso né noi, né i suoi fans; sono certo che darà il meglio di se e dopo il titolo italiano sono fiducioso che riuscirà a fregiarsi di quello del Mediterraneo. Il mio ragazzo si sta allenando coscienziosamente e giungerà alla sera dell’evento in ottima forma”.

