Tommaso Sanna lancia ad Ancona il Movimento dei Popolari

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Nella Sala Consiliare del Comune di Ancona, alla presenza di amici e sostenitori, l’ex Presidente del Consiglio comunale Tommaso Sanna ha ufficialmente lanciato il Movimento dei Popolari nella nostra regione.

Dopo il risultato elettorale dello scorso anno, Sanna è stato invitato a mettere a disposizione di tutti l’esperienza politica maturata in circa dieci anni, nei quali la sua bussola politica è sempre stata la dottrina sociale della chiesa; chiesa alla quale Tommaso deve la sua formazione sociale e politica.

Partendo dalla sua identità di cattolico aperto a uomini e donne che avvertono il bisogno di tornare a fare politica per il bene comune, l’obiettivo di Sanna e dei suoi amici è quello di dar vita a una formazione politica collocata al Centro, prendendo a riferimento il messaggio di don Luigi Sturzo e della Dottrina Sociale della Chiesa. La politica, dunque, considerata come la più alta forma di carità, aperta al contributo di tutti e pronta a rispondere ai bisogni dell’individuo e della Comunità.

Ciò che, secondo Sanna, ha determinato l’incapacità e la crisi della politica non è il fallimento dei progetti, ma un crollo della tensione all’ideale, cioè il venir meno di una continua ricerca ed educazione, di un’azione che pescasse le sue motivazioni nella coscienza profonda delle persone e non nei meccanismi pragmatici e di utilità immediata.

Il programma della lista di Sanna è focalizzato sulla consapevolezza della necessità di una politica nuova e partecipata, finalizzata alla comunione dei popoli e al rilancio delle responsabilità delle comunità locali. Il programma prevede una specifica attenzione al lavoro, inteso come fonte di emancipazione della donna e dell’uomo, e alle politiche per il futuro dei nostri ragazzi. In quest’ottica, le elezioni rappresentano un banco di prova per far ripartire la politica dal basso e per coinvolgere di nuovo il popolo intorno ad essa.

In contatto con persone di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Jesi, Fabriano e Pesaro, il primo banco di prova del Movimento dei Popolari sarà costituito dalle elezioni amministrative del prossimo anno.

Il simbolo della lista civica denominata “MOVIMENTO DEI POPOLARI” ha come logo uno scudo stilizzato con la scritta “POPOLARI PER ANCONA” ed una dicitura in alto “RIPARTIRE DAL BASSO” – Don Luigi Sturzo – su sfondo color verde Tiffany.

All’intervento di Sanna sono seguiti alcuni interventi, tutti espressione delle difficoltà del momento, prima fra tutte l’enorme distanza tra classe politica e cittadinanza, che probabilmente si tradurrà nell’aumento dell’astensionismo alle prossime elezioni europee.

Tommaso Sanna ha ringraziato i presenti, per aver risposto al suo invito, preannunciando un imminente incontro con una personalità di rilievo.

