La mappa della salvezza, un ottimo libro di Maria Maddalena Armenise

di PIERPAOLO MASCIA

Graal , Medicina per la nuova umanità oltre la dualità. Nostra intervista all’autrice Maria Maddalena Armenise.

In primo luogo il perché di questo libro e da dove nasce…

“E’ inequivocabile che in questi tempi apocalittici c’è bisogno di verità, guarigione individuale e collettiva con il riprenderci il senso del sacro e riconnetterci con Madre terra per riequilibrare le sorti del mondo”.

– Questo saggio è dunque una guida per progettare in maniera migliore il nostro futuro e camminare in bellezza.

“Sulle basi di osservazione del passato la meditazione del presente ed l’immaginare il sogno. Il libro nasce per questo scopo e da una mia visione profetica nella foresta, dove guido il lettore in un viaggio fiabesco di consapevolezza guarigione ed illuminazione fino ad aprirgli il portale dell’immortalità.

“O mente di dio cosmica, da dove sorge un nuovo paradigma sulla morte e sulla vita e dalla cui conoscenza tenutaci nascosta da tempi immemorabili tutto dipende.

“Infatti conoscere questo grande mistero racchiuso nel Graal dell’esistenza, oggi come oggi non ha solo il fine di guarigione e conoscenza individuale , ma è lì in funzione di un cambiamento epocale di miglioramento ed evoluzione mondiale che ci vede tutti coinvolti in un salto quantico di specie indispensabile, se vogliamo sopravvivere all’ autodistruzione in atto e creare un mondo di pace”.

BREVE PANORAMICA SULLA MIA VITA

“Già da quando avevo 12 anni avevo il dono della chiaroveggenza, scrivevo poesie a Gesù (il mio fidanzato) , leggevo una grande quantità di libri classici alla settimana che mi hanno guidato il cammino come Pirandello ,Kafka , Herman Hesse, Gabriele d’ Annunzio , Montale Natalia ginsburg, Umberto eco, tutti miei primi insegnanti di vita

“Il mondo della morte magia esoterismo , mi ha sempre affascinata ed incuriosita a 19 anni leggevo i tarocchi ed ho incominciato ad interessarmi della vita oltre la morte e dei grandi misteri, ho letto centinaia e centinaia di libri sul tema raccogliendo nel tempo svariate testimonianze di fenomeni segni e coincidenze post mortem tra amici e parenti e con gli animali.

“Dopo la morte di mia madre ebbi una esperienza mistica di illuminazione che mi cambiò ulteriormente la percezione sulla vita e sulla morte.

“Nel mentre ho fatto una scuola artistica che mi ha permesso di uscire fuori dai canoni ordinari e di rimanere nel mondo della bellezza.

“Dopo una breve pausa di vita ordinaria lasciai la città di Milano, il mio lavoro da stilista e tutto quello che avevo, con il suo mondo artificioso, per nuovi orizzonti che mi aprirono strade inaspettate

“Come quella dell’ecologia, educazione ambientale , natura e tutto ciò che riguarda il mondo spirituale e del benessere e stili di vita in armonia , a cui ho dedicato poi tutta la mia vita operando per la prevenzione e la protezione di Madre terra , educando diverse generazioni all’ amore per la natura e creando numerosi progetti educativi ecoturistici come la prima fattoria didattica della regione Marche.

“Appassionata di viaggi mistici ho girato mezzo mondo del Messico all’ india Perù alla ricerca di me stessa, esplorando i luoghi sacri lo sciamanesimo tribale e diverse tradizioni tantriche spinta dalla ricerca dell’ignoto che mi ha sempre affascinata e di modelli di vita alternativa .così mi sono formata in diverse discipline che successivamente ho integrato creando un mio metodo proprio ,dal Reiki allo yoga al tantra allo sciamanesimo alla pedagogia, mindfulness, filosofia tutto anche per risolvere alcuni problemi di quel tempo.

“Conoscenze che mi hanno portata a fondare nel 2006 il progetto di ecovillaggio spirituale il Cerchio sacro e Scuola dell’ Armonia nel bosco in luogo incontaminato , dove tutt’ ora conduco seminari e corsi di consapevolezza illuminazione e benessere ,per aiutare le persone a migliorare le proprie vite ritornare a vivere la fiaba racchiusa in ognuno di noi quella che abbiamo sempre sognato.

“Nel 2018 scrissi il mio primo libro un besteller sul tantra e sessualità Sacra per contrastare la violenza sulle donne e su Madre terra. E durante la pandemia nel mio eremo nella foresta inizio a scrivere il mio nuovo libro partendo proprio dal mistero della morte dal problema del covid, estraendo il vero significato di tutto ciò che c’è successo.

“Ho tenuto diverse interviste su canali Tv, insegnato e condotto conferenze e seminari sui più svariati temi integrati del benessere e prevenzione, sessualità sacra, da 20 anni a questa parte, per sensibilizzare le persone alla propria salute olistica, all’amore per la natura ed alla sostenibilità economica, sociale, ambientale, relazionale”.

