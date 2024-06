Quarantenne denunciato per indebito utilizzo di una carta di credito

FABRIANO – Un quarantenne nordafricano, residente in Umbria, è stato denunciato dai carabinieri per indebito utilizzo di carta di credito e ricettazione.

Al marito di una 70enne di Serra San Quirico arrivano messaggi per alcuni utilizzi della carta di credito intestata alla moglie che quest’ultima non aveva più. Insieme cercano la carta e si rendono conto di averla smarrita. Si rivolgono ai carabinieri della Stazione di Serra San Quirico che avviano le indagini.

Si risale così ad un supermercato in Umbria dove era stata utilizzata per una spesa di circa 70 euro. I militari avvertono i colleghi umbri che acquisiscono immagini del sistema di videosorveglianza. Nel filmato si vede l’uomo che utilizza la carta per pagare la spesa. Dalle transizioni verificano il numero della carta che risulta essere quella smarrita dalla donna. L’uomo è stato identificato e denunciato.

I carabinieri proseguono le indagini per verificare se sia stata utilizzata altre volte e, soprattutto, per capire come il denunciato sia entrato in possesso della carta di credito stessa.

