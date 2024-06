Festeggiati i 50 anni dell’Atletica Chiaravalle

Encomio solenne e cittadinanza benemerita consegnati dal sindaco al fondatore Mario Pistoni

CHIARAVALLE – É stato un giorno di gran festa quello di ieri per i 50 anni dell’Atletica Chiaravalle. Un muro di gente che ha riempito gli spalti, gridato e gioito insieme per ringraziare il fondatore Mario Pistoni, per la sua tenacia, per la sua passione, per la sua professionalità.

Mezzo secolo di storia sportiva chiaravallese che il sindaco Cristina Amicucci e il vicesindaco Eleonora Chiappa hanno voluto personalmente onorare attraverso la concessione DELL’ENCOMIO Solenne e dulcis in fundo la CITTADINANZA BENEMERITA.

Qualche lacrima è scesa, tante le emozioni, come tanti sono stati gli ex atleti tornati in pista per salutarlo. Alcuni della prima ora, quelli del ’74: Mosca Maurizio, Pellegrini Gianluca, Mosca Stefano e la fortissima figlia Luana, la prima tra tutte le atlete femmine allenate nella sua lunga carriera.

I riflettori poi hanno girato verso i bambini che hanno dato vita ad un saggio gradevole e divertente. Un’ora di spettacolo all’insegna della semplicità, senza tanti ghirigori, ma pieno di spensieratezza e fantasia. Al termine tutti i partecipanti sono stati premiati e le famiglie hanno potuto godersi l’amichevole pic nic allestito in pista, tra le grida giocose dei bambini ed i colori di una giornata sicuramente particolare.

