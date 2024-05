Domenica a Jesi la festa finale del Volley S3 riservata a tutte le società delle Marche

JESI – Domenica 2 giugno 2024 a partire dalle 10.00 si terrà la Festa Finale dell’attività di VOLLEY S3 riservata a tutte le Società Sportive della Regione Marche.

Organizzata dal Comitato Territoriale Fipav Ancona in collaborazione con Jesi Volley & Sport, la festa si svolgerà nel Centro Storico di JESI in piazza Pergolesi e lungo corso Matteotti dove saranno allestiti 20 campi di gioco per permettere due ore di divertimento agli oltri 250 i giovani atleti/e che parteciperanno.

La formula della festa prevede il classico concentramento di più squadre ogni campo con le regole di gioco applicate fin d’ora per il 1 ° e 2 ° Livello.

Gli aspetti primari saranno l’ allegria e la socializzazione che, unitamente alla componente sportiva, caratterizzeranno l’ intera mattinata.

La Festa, patrocinata dal Comune di Jesi, sarà la degna cornice della GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si celebrerà il 2 Giugno, sotto la direzione del CONI, contemporaneamente su tutto il territorio Nazionale.

JESI VOLLEY & SPORT

Jesi Volley & Sport si pone come obiettivo principale la promozione della pratica del volley attraverso una vera e propria alleanza tra sport di vertice e sport di base grazie all’organizzazione di una serie di attività, sia a livello locale che nazionale, volte a stimolare tra i ragazzi una cultura inclusiva dello sport, a favorire la socializzazione e lo spirito di squadra.

I pilastri di questo ambizioso progetto sono il rilancio del «Volley Club Jesi» la storica realtà pallavolistica maschile cittadina attraverso la creazione di una vera e propria Volleyball Academy, i grandi eventi con la seconda edizione della «Jesi Volley Cup» che tornerà il 14 e il 15 Settembre con 4 tra i Club più importanti del Volley Internazionale ed i «Volley Summer Camp – Jesi 2024», il camp estivo di Jesi Volley & Sport dedicato ai giovani atleti dai 6 ai 15 anni, è pronto ad accendere l’ estate con un’esperienza indimenticabile che combina sport, divertimento e nuove amicizie.

VOLLEY S3 – FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

La Federazione Italiana Pallavolo con l’attività del Volley S3 vuole introdurre un nuovo modo di avvicinarsi al volley, in ambito sia federale che scolastico. Questo progetto pone al centro dell’attenzione delle attività promozionali il divertimento come generatore di entusiasmo, promozione e affezione alla pratica del volley. Con il Volley S3 si vogliono avviare i “giovani” al gioco della pallavolo in maniera diversa, partendo dal “giocare” per arrivare al “gioco della pallavolo”, seguendo un percorso formativo che stravolge l’approccio al nostro sport senza, per questo, tralasciare gli aspetti didattici dello sviluppo coordinativo motorio, delle tecniche e di tutti quegli elementi socio-relazionali che tanto caratterizzano gli sport di squadra.

La Federazione Italiana Pallavolo, con il progetto Volley S3, intende accomunare l’attenzione alla crescita motoria, e non solo, dei nostri ragazzi – il divertimento, il gioco e la SCHIACCIATA sono il cuore pulsante del progetto tecnico – alla riflessione su alcuni importanti aspetti etico-valoriali, che proprio la “S” del nome vuole declinare.

