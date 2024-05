A Falconara grande successo per la prima giornata dell’edizione 2024 di FalComics

FALCONARA – Grande successo per la prima giornata di FalComics 2024, il festival dedicato al mondo comics, del fumetto e alla cultura del pop, organizzato da LEG (Live Emotion Group), fino a domenica 26 maggio a Falconara Marittima.

Alle 14.00 l’apertura delle Aree Espositive seguita alle 15.00 dal taglio del nastro in piazza Mazzini con il sindaco di Falconara Marittima Stefania Signorini, il Direttore Artistico del festival Gianluca Del Carlo e i rappresentanti di LEG (Live Emotion Group) ha dato inizio al festival e l’inaugurazione della mostra del maestro Paolo Barbieri (autore dell’immagine del manifesto di questa edizione) a Palazzo Pergoli, visitata in anteprima dagli studenti di alcune scuole della città, ragazze e ragazzi delle classi di ogni ordine e grado delle scuole dell’infanzia al liceo scientifico e all’istituto tecnico commerciale. Al Parco Kennedy il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha pronunciato in varie lingue “OPEN MIND”, tema scelto per il festival quest’anno. A seguire la performance dell’ A.S.D Ma.Mo Dance e il concerto de I Re dei Sette Mari.

Nel centro storico della città si è subito respirata un’atmosfera magica, suggestiva e molto colorata: prese d’assalto le 12 aree, ma anche i tanti stand, da gente di tutte le età, in particolare i giovani e giovanissimi.

Immancabili i Cosplayer che hanno destato come sempre grande curiosità.

Molto frequentata la E-Sport Zone targata KING con la novità di quest’anno: lo spazio dedicato al mondo degli sport elettronici e dei videogiochi sempre legati allo sport, dove si sono svolte le Semifinali LOL e le Semifinali BO3.

Il K-Pop si conferma fra i più grandi fenomeni culturali degli ultimi anni: nell’area East Village in Piazza Catalani sin dalle 14.00 c’è stato grande movimento con KST – Kpop Show Time, associazione italiana che si occupa da tempo di eventi dedicati alla Corea del Sud, in particolare della musica K-Pop. “MANGAVERSE: generazioni a confronto” a cura di Zeth Castle è stato un viaggio immersivo nel mondo dei manga e su come è cambiato nel corso degli anni.

Nella GAMES ZONE sono presenti brand quali DV Giochi, Giochi Uniti e Asmodee. Per i nostalgici anni ’80 e ’90 spazio dedicato nella RETROGAMES. Nella Music Alley tante curiosità e aneddoti insieme agli ospiti. Nell’Artist Alley, altra grandissima novità di questa edizione: nel pomeriggio protagonisti alcuni dei più talentuosi e creativi esponenti dell’arte illustrata italiana, dal mondo del fumetto e dell’illustrazione con Michele Santoro e Valentina Borgioni, Alberto Del Lago, Carlo CID Lauro, Ink Wars e Ivan Bigarella. Nel pomeriggio I Re dei Sette Mari sul Main Stage hanno trasportato il pubblico con un live a tutto tondo sul mondo dei cartoon.

Fermento per l’arrivo di Mal alle 17.30 che presenta in piazza Mazzini il suo libro “La Furia di Mal” e canterà alcuni dei suoi grandi successi.

C’è grande attesa per gli eventi serali, in particolare in Piazza Mazzini “Disegna la canzone: Comics&Science feat. Fabrizio Basso, Fabrizio Spadini Showup, Dadi e Mattoncini” che alle 20.20 presenteranno LEGO MARVEL, alle 21.00 Cristina Scabbia dei Lacuna Coil intervistata da Andrea Laffranchi e sul Main Stage il concerto alle 21.30 dei Banana Split feat. Douglas Meaking, quest’ultimo interprete di grandi successi come “Mazinga”, “Sampei” e “Candy Candy”.

Soddisfazione per questa nuova edizione di FalComics nelle parole del sindaco di Falconara Marittima Stefania Signorini: “FalComics è un festival che ho fortemente voluto e al quale ho cominciato a lavorare nel 2021, quando ho preso contatti con le migliori professionalità impegnate in eventi di rilievo internazionale legati al fumetto – dice il sindaco –. In pochi credevano che sarei riuscita a realizzare un progetto tanto ambizioso, invece quest’anno abbiamo lanciato, insieme a LEG, un programma ancora più grande, con alle spalle due edizioni eccezionali, l’ultima da oltre 100 mila visitatori. Per la nuova edizione, grazie all’ampliamento delle aree e quindi dell’offerta artistica e culturale, contiamo di raggiungere un successo ancora maggiore. Dietro l’obiettivo dei 150.000 visitatori non c’è un freddo calcolo numerico: crescere significa proporre al pubblico un’offerta culturale diversificata e di qualità e soprattutto offrire alla nostra città tre giorni indimenticabili, durante i quali Falconara diventerà una capitale di intrattenimento, arte, spettacolo e fantasia. Abbiamo tante aspettative, perché in questa edizione è coinvolta la città dato che è ampliata l’area espositiva, partecipano le associazioni, le scuole. Sono serviti determinazione e tanto cuore per raggiungere l’obiettivo, grazie a Gianluca Del Carlo che ha reso possibile questo sogno, a Sandro Giacomelli, Tania Ferri, Elisabetta De luca di LEG e a Paolo Barbieri che con il suo manifesto mi ha trasmesso la magia di FalComics”.

Entusiasta di questo inizio dell’edizione 2024 Sandro Giacomelli che insieme a Tania Ferri ed Elisabetta De Luca dirige LEG Live Emotion Group: “Dopo il primo anno ci siamo trovati ad essere coscienti che il pubblico partecipante al festival ci ha apprezzato, e questo ci ha permesso di migliorare nel tempo e arrivare a una sempre più vera e fattiva collaborazione fra l’Amministrazione Comunale e lo staff di LEG, decine e decine di professionisti che, ognuno di loro nel proprio campo, hanno dato a tutti noi la possibilità di svolgere al meglio le nostre funzioni. Un grazie particolare va al Maestro Paolo Barbieri: il manifesto da lui realizzato quest’anno è spettacolare”.

Ecco alcuni tra gli attesissimi appuntamenti e tra le tante iniziative della seconda giornata e le tante iniziative della seconda giornata di sabato 25 maggio: al Main Stage “Disney100 – Se poi sognarlo puoi farlo” a cura della Musical Company IRIDE, Gisella Cozzo che festeggia i 30 anni di “Joy (I feel good, I feel fine)”, colonna sonora dello spot tv “Coppa del Nonno”, il live dei Crimson Dojo e alle 21.30, il concerto evento di Cristina D’Avena con i Gem Boy – special guest Enzo Draghi, e ancora in Artist Alley Giovanni Quasirosso, Marco Mastrazzo, Artist vs Music: Sergio Algozzino, Bigo e altri guest, Ink Wars, Christian Cornia. Nella Movie Zone gli incontri con i doppiatori: David Chevalier, Manuel Meli, Mirko Cannella. Ancora molti volti noti tra i cosplayer piu’ seguiti e tanti altri illustri nomi di artisti del mondo della cultura pop.

Altro appuntamento atteso in piazza Mazzini alle 18.00 con Stefano Rossi e Fabio Viola, per un incontro sul cyberbullismo, challenge, solitudine digitale, violenza di genere con relatore Maurizio Di Fazio, autore e giornalista del gruppo Espresso, de Il Fatto Quotidiano e di Vanity Fair. Per i più piccoli è in arrivo Laura Carusino, celebre volto di Rai Yoyo, conduttrice dello storico programma “L’Albero Azzurro” e di “Hello Yoyo” che presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo libro “Io sono Bea”, edito da Piemme. A seguire, verrà mostrato il “manifesto vivente”, realizzato dall’artista Sonia Ricci e dal maestro Paolo Barbieri durante il giorno sul corpo di una splendida modella con la tecnica del body painting. In piazza Catalani sempre K-Pop al centro dell’attenzione, ma anche lo spettacolo delle Spade Laser alle 19.00 a cura di Star Wars Club Perugia. Nella E-Sport Zone finali LOL (BO5), premiazioni LOL e Free Play ed il nuovo format “Gladiator Survival”.

Ancora tantissime le sorprese, le iniziative, gli incontri e il divertimento della prima giornata di FalComics, il programma completo su www.falcomics.it

ORARI FESTIVAL

– Sabato 25 e Domenica 26 maggio

Area Espositiva dalle 11.00 alle 20.00

– Chiusura main stage ore 24.00

– Ingresso gratuito: il programma è online su www.falcomics.it

