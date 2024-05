Postamat a Pianello, l’Udc di Cagli ringrazia i parlamentari De Poli e Cesa ed i sindaci

di STEFANO MEI*

CAGLI – L’Udc di Cagli continua ad impegnarsi come negli anni passati in merito alla possibilità di installare un Postamat presso l’Ufficio Postale di Pianello di Cagli, questo dopo aver già effettuato nel 2021 una raccolta di firme che aveva avuto la adesione di circa duecento cittadini, petizione che attraverso il Presidente del Consiglio Regionale Dino Latini era stata poi inviata a Poste Italiane.

Nel novembre del 2023 il presidente provinciale Udc Marcello Mei ha interessato della questione direttamente anche il Senatore Antonio De Poli ed il segretario dell’Udc Lorenzo Cesa, i due Parlamentari hanno preso contatti con Poste Italiane, inoltre nei mesi scorsi era stata lanciata dall’Udc una petizione che è stata firmata dai titolari degli esercizi commerciali della frazione ed una azione di sensibilizzazione delle istituzioni locali e delle Associazioni di categoria.

Ora dopo il Comune di Cagli che già da tempo segue la questione si sono aggiunti anche il Comune di Cantiano, la Confesercenti e la Cna che hanno provveduto ad invitare Poste Italiane ad interessarsi della questione per venire incontro alle richieste dei cittadini della popolosa frazione che dista quasi 15 chilometri dal capoluogo e dove fino pochi anni fa era presente uno sportello bancario ora chiuso creando però comprensibili problemi alla cittadinanza in particolare alle persone più anziane ed a quelle sprovviste di un mezzo di trasporto per raggiungere il capoluogo.

L’Ufficio postale di Pianello serve una vasta area che comprende anche le frazioni di Cerreto, Massa, Moria, Pieia, ma anche centri abitati della vicina Umbria ed il miglioramento del servizio attraverso un Postamat può garantire un servizio importante per tutta la popolazione ma anche per i numerosi turisti in particolare cicloamatori e amanti della montagna che frequentano i nostri luoghi. A nome dell’Udc di Cagli ringrazio il Presidente provinciale Marcello Mei ed il Capogruppo Dino Latini per il loro costante interessamento riguardo questo ed altri problemi della nostra comunità locale come pure il Segretario Lorenzo Cesa ed in particolare il Senatore Antonio DePoli il quale essendo eletto nel Collegio Marche Nord segue la problematica con particolare interesse, con loro voglio ringraziare i Sindaci di Cagli Alessandri, di Cantiano Piccini ed i rappresentanti di Confesercenti e Cna che si sono dimostrati sensibili alla questione ed appoggiano le giuste richieste di cittadini e commercianti.

*Segretario Udc Cagli

