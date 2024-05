Si è concluso con successo a Moie il 12° corso di pesca alla trota

MOIE – Si è concluso con successo presso il Lago della Fornace il corso di pesca alla trota promosso per il dodicesimo anno dall’associazione dilettantistica Pescatori di Moie presieduta da Giuseppe Ubertini.

Il corso era iniziato sabato 27 aprile con una breve lezione teorica , per poi affrontare sin da subito l’aspetto pratico più gradito ai giovani. Nei successivi sabati del 4 e dell’11 maggio oltre alle lezioni pratiche, dove i ragazzi hanno potuto sperimentare quanto appreso a livello teorico, si sono svolti gli attesi show-cooking. Come da consuetudine questa manifestazione ha ottenuto un ampio consenso non solo tra gli appassionati di pesca sportiva, ma anche tra i numerosi curiosi che si sono avvicinati per assistere ai due show-cooking tenuti dai docenti Prof. Leonardo Lancioni e dal Prof. Salvatore Zaccari dell’ Istituto Alberghiero “Girolamo Varnelli” di Cingoli. I docenti hanno preparato dei piatti con la trota con i relativi assaggi per i presenti, inoltre hanno dato delle spiegazioni del loro operato, in particolare sulla spinatura del pesce. Al corso hanno partecipato con interesse anche i ragazzi della Cooperativa L’Iperico di Pianello Vallesina, continuando così il progetto d’inclusione iniziato da qualche anno dalla società sportiva moiarola.

L’intento del presidente Ubertini è anche quello di valorizzare la diversità quale ricchezza di ciascun individuo.

Alla premiazione finale hanno presenziato l’avvocato Tiziano Consoli sindaco della cittadina, il dottor Cristiano Montesi assessore al bilancio e la presidente dell’Avis Moie Simonetta Scortichini. L’associazione Pescatori di Moie intende ringraziare tutti i partecipanti, i collaboratori e le ditte che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Un particolare ringraziamento intende rivolgerlo al prof. Belelli Massimo, Docente dell’Istituto Alberghiero per l’impegno profuso in questi anni, unitamente agli alunni del medesimo istituto per la professionalità dimostrata.

Per rimanere aggiornati sulle attività organizzate dall’associazione moiarola è possibile consultare la pagina facebook: lago fornace Moie.

