Otto nuovi letti donati all’Oncologia dell’Ospedale di Fabriano da Francesco Merloni

FABRIANO – Cerimonia di consegna oggi pomeriggio all’Ospedale “Engles Profili” di Fabriano di 8 nuovi letti elettrici donati alla UOC Oncologia Medica diretta dalla dottoressa Rosa Rita Silva.

La donazione è giunta dall’imprenditore fabrianese ingegner Francesco Merloni attraverso l’Associazione Oncologica Fabrianese.

I nuovi letti, in dotazione del reparto, sono molto confortevoli in quanto elettrici e manovrabili attraverso un pratico telecomando direttamente dai pazienti durante le sedute di terapia.

La Direzione Strategica della AST di Ancona e il primario di Oncologia di Fabriano, dottoressa Rosa Rita Silva, ringraziano l’ingegner Merloni per questo gesto: i letti elettrici sono molto utili per il miglioramento assistenziale dei pazienti perché consentono di conciliare le necessità terapeutiche assistenziali con i tempi e le esigenze dei malati e dei loro caregiver insieme alle strutture sanitarie preposte.

Ringraziamenti all’ing. Francesco Merloni e all’Associazione Oncologica Fabrianese sono giunti da parte del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, dr Giovanni Stroppa, il quale ha elogiato l’attenzione che l’imprenditore ha, da sempre, nei confronti dell’Ospedale e del territorio e lo ha ringraziato per questo gesto di generosità e di grande sensibilità dimostrata verso la realtà sanitaria.

“Questi nuovi letti elettrici migliorano molto il comfort assistenziale – ha affermato la dottoressa Rosa Rita Silva – in quanto consentono al paziente sottoposto a terapia per diverse ore di sistemarsi in maniera comoda in modo del tutto autonomo”.

I letti sono stati sistemati nelle camere del reparto e sono già fruibili.

