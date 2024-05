Anche Lara Gentilucci candidata a Castelplanio

CASTELPLANIO – Sui social e nelle piazze in molti si stanno chiedendo perché un personaggio cosi conosciuto si è candidato con la lista civica Castelplanio Libera. La risposta è che Lara Gentilucci è castelplanese per affetto e riconoscenza.

Nota conduttrice e presentatrice televisiva, forte presenza sui social, abita a Fabriano, ha 40 anni, sposata e un figlio. “E’ vero, abito a Fabriano ma Castelplanio è il mio punto di partenza a cui devo tutto. Nel Natale del 2008 partecipo ad un mercatino di artigiani organizzato al Centro Oceano, un luogo strategico. Sono accolta bene, la gente si interessa e negli anni successivi pianifico i primi mercatini e i primi eventi. Nell’estate 2010 organizzo insieme ai commercianti la prima edizione della Notte Bianca Centro Oceano, una serata magica in cui mi improvviso presentatrice, ruolo che ad oggi si è trasformato in professione.

“A Castelplanio – afferma – ho conosciuto imprenditori, commercianti e associazioni sportive a cui sono stata legata per anni. Ho fatto parte del consiglio della Proloco. Se non fosse stato per Castelplanio probabilmente non avrei mai intrapreso il mio percorso di presentatrice, conduttrice tv e organizzatrice di eventi. Qui mi sento a casa”.

Lara Gentilucci ha scritto “Ti auguro il meglio”, un libro importante nel quale persone e personaggi di Castelplanio sono citate, lodate e ringraziate. Ma lei ha sempre un progetto in testa. “E’ vero, ho accettato la candidatura per dare parte di quanto ho avuto e per realizzare un progetto che ho in mente da qualche tempo: organizzare l’Expo Marche Vallesina, storica manifestazione che per tanti anni si è svolta a Castelplanio nei giorni di ponte del 25 aprile. Un evento che attirava migliaia di persone e una fitta rete di imprese di tutta la vallata per mostrare e vendere i loro prodotti, dell’enogastronomia alle aziende agricole bio, alle industrie dei macchinari usati in agricoltura”.

La squadra della lista civica n.1 Castelplanio Libera, con candidato sindaco Simone Cola, è formata da un gruppo di 8 uomini e 4 donne decisi a rappresentare un’alternativa ricca di nuove energie, sempre con il rispetto per gli avversari, convinti che l’alternanza è l’essenza della democrazia: Bernardini Simone, Capitani Mario, Cola Simone (candidato Sindaco), Craco Aurora, Fabrizi Roberto, Gentilucci Lara, Hossain Kamal, Loccioni Annalisa, Marzi Stefano (detto Maciste), Micucci Samantha, Paciarotti Gianluca, Pierangeli Elia, Stannardi Giordano.

