A Chiaravalle la presentazione del libro “Lemon Bowl, storie di vita e di tennis”

CHIARAVALLE – Il Circolo Tennis Chiaravalle presenta il libro “Lemon Bowl, storie di vita e di tennis”, un evento unico con ospiti speciali. A partire dall’autore del libro, Alessandro Nizegorodcew, giornalista e scrittore romano, voce per un decennio di SuperTennis, direttore di Sportface.it e collaboratore del Corriere dello Sport.

Per Alessandro non è la prima fatica letteraria dedicata al tennis. Nel 2016 ha infatti scritto il libro “1976, storia di un trionfo”, raccontando insieme al collega Lucio Biancatelli il primo successo in Coppa Davis degli azzurri.

Nella stesura di “Lemon Bowl, storie di vita e di tennis”, la cui prefazione porta la firma di Matteo Berrettini, i coautori sono stati invece Matteo Mosciatti (ex tennista ed ora giornalista) e il giornalista Lorenzo Ercoli.

L’evento, ad ingresso gratuito, si terrà nei locali del CT Chiaravalle dalle ore 18:00 di Venerdì 24 maggio e vedrà, oltre ad Alessandro Nizegorodcew, anche la partecipazione di altri ospiti d’eccezione come Alice Balducci ed Emiliano Guzzo.

Alice Balducci, ex 361 delle classifiche mondiali WTA, ora affermata allenatrice a San Marino, ha le sue radici proprio a Chiaravalle. Per lei esperienze in tutta Italia e nel mondo, tra queste, tra le primissime, proprio il Lemon Bowl. La sua conoscenza del campo e del dietro le quinte offrirà spunti interessanti su come il tennis possa influenzare e trasformare le vite di coloro che lo praticano.

Emiliano Guzzo, Presidente FITP Marche, è alla guida di uno dei più floridi movimenti tennistici d’Italia ormai da quattro mandati. Federazione marchigiana con numeri in crescita e che può vantare campioni internazionali come Stefano Travaglia, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto e Luca Nardi, solo per citarne alcuni. Per non parlare di Simone Vagnozzi, allenatore di Jannik Sinner, premiato agli ATP Awards come coach dell’anno 2023.

L’evento si preannuncia dunque come un’opportunità unica per tutti gli appassionati di tennis, amanti della letteratura e semplici curiosi di immergersi in un’esperienza coinvolgente e stimolante.

Vi aspettiamo numerosi il 24 maggio 2024 per un pomeriggio indimenticabile di conversazioni appassionanti, ispirazioni e scoperte presso il Circolo Tennis Chiaravalle.

