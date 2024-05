Bocce, nelle Marche un fine settimana esaltante

6° TROFEO RINASCITA A PESARO (Coppie cat. A – Coppie Cat. BCD)

PESARO – La Bocciofila Rinascita di Villa Ceccolini di Pesaro, presieduta da Silverio Ruggeri, ha organizzato nella giornata di domenica 19 maggio la sesta edizione del Trofeo Rinascita, gara per formazioni di coppia divisa nella competizione per atleti di categoria A e quella per atleti delle categorie BCD.

Agli ordini del direttore di gara Edo Valentini Mattioli si sono iscritte 26 formazioni nel torneo di categoria A e 130 in quello delle categorie inferiori.

Nella categoria A vittoria per la coppia Piero Bonfigli-Simone Renzi (H.R. Villa Potenza) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-6 su Marco Caimmi-Gabriele Franceschetti (Castelfidardo). Terzo posto per un’altra coppia del Castelfidardo, quella padre-figlio composta da Silvano e Alex Girolimini che in semifinale avevano ceduto 12-5 a Bonfigli-Renzi. Quarto posto per Giacomo Alberici-Enrico Lisotta (Colbordolo), battuti in semifinale 12-8 da Caimmi-Franceschetti.

Nella gara per le categorie BCD successo per la coppia padrona di casa Daniele Faccondini-Fabrizio Cardellini (Rinascita) che in finale hanno sconfitto con il punteggio di 12-10 Marcello Iacomucci-Luciano Palazzi (Concordia Pesaro). Terzo posto per Bruno Maini-Cipriano Ferro (Arcevia), battuti in semifinale 12-11 da Faccondini-Cardellini. Quarti Luciano Guerra-Giordano Saltarelli (Durantina) che in finale hanno ceduto 12-6 a Iacomucci-Palazzi.

7° TROFEO MARCO CECI AD ASCOLI PICENO (Coppie cat. BCD)

ASCOLI PICENO – Bella domenica di bocce quella del 19 maggio alla Bocciofila Città di Ascoli, presieduta da Paolo Matricardi. Era infatti in programma la settima edizione del Trofeo Marco Ceci, gara riservata alle formazioni di coppia delle categorie BCD. Ottimo il riscontro di partecipanti visto che, agli ordini del direttore di gara Leo Pierantozzi, si sono iscritte 143 coppie.

Dopo una lunga e spettacolare giornata di partite la vittoria è andata a Osvaldo Di Giovanni-Gabriele Zitti (De Merolis San Nicolò a Todino) che nella finale tutta teramana hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-10 su Licio Feliciani-Massimo Iachetti (Santegidiese). Terzo posto per Alfredo Bachetti-Emiliano Cinaglia (La Sportiva Castel di Lama), battuti in semifinale 12-8 da Di Giovanni-Zitti. Quarti i giovanissimi Francesco Cannella-Matteo Pergolesi (XXIV Maggio Macerata), che in semifinale hanno ceduto 12-10 a Di Giovanni-Zitti. Per i due ragazzi maceratesi un bel weekend dopo il successo della gara del giorno precedente a Marzocca. (vedi articolo sottostante ndr).

33° TROFEO OLIMPIA MARZOCCA-MONTIGNANO (Coppie cat. B – Coppie cat. CD)

SENIGALLIA – La Bocciofila Olimpia di Marzocca, presieduta da Giancarlo Servadio, ha organizzato in settimana la trentatreesima edizione del Trofeo Olimpia Marzocca-Montignano, tradizionale gara che quest’anno si divideva nella competizione per formazioni di coppia di categoria B e in quella per coppie di categorie CD.

Agli ordini del direttore di gara Giuseppe Nori si sono iscritte 33 coppie nella gara B e 78 in quella CD. Dopo la disputa dei gironi di qualificazione nelle serate dal 13 al 17 maggio, nel pomeriggio di sabato 18 sono andati in campo i turni finali.

Nella gara di categoria B successo per Marco Camperio-Mariano Montironi (Sambucheto) che in finale hanno sconfitto con il punteggio di 12-2 Savino Palmini-Dario Paolorossi (Chiaravallese). Terzo posto per Gianluca Mancinelli-Masiero Dari (Morrovalle), battuti in semifinale 12-9 da Camperio-Montironi. Quarti Michele Crudeli-Giancarlo Richichi (Passo Ripe), sconfitti in semifinale 12-5 da Palmini-Paolorossi.

Nella gara delle categorie CD vittoria per i giovani Matteo Pergolesi-Francesco Cannella (XXIV Maggio Macerata) che in finale hanno sconfitto con il punteggio di 12-7 i più esperti Francesco Fabrizi-Sergio Cingolani (Jesina). Terzo posto per Antonio Stortoni-Ivano Carletti (Bar Cardelli Monsano), battuti in semifinale 12-8 da Pergolesi-Cannella. Quarti gli umbri Armando Graciolini-Mirko Pala (Gualdese), sconfitti in semifinale 12-2 da Fabrizi-Cingolani.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it