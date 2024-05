I giovani e il mercato del lavoro: al via il focus sui percorsi nelle Marche

ANCONA – Il mondo del lavoro appare sempre più selettivo e complesso. Questo per via del mercato globalizzato e delle trasformazioni imposte dal digitale, che, in poco tempo, ha saputo stravolgere il modo di intendere la socialità e le professioni. E proprio per preparare i giovani di oggi alle sfide future, sono nati gli Istituti tecnologici superiori: strutture formative in grado di offrire ai ragazzi, che hanno appena terminato le scuole superiori, occasioni concrete per un adeguato inserimento nel mondo del lavoro. Il punto sugli ITS Academy all’incontro patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.

Una formazione specialistica e altamente qualificata, che nasce dalle esigenze del mercato del lavoro e da quelle del territorio e che trova concretezza attraverso sinergie fra istituzioni scolastiche, imprese, università ed enti locali; ecco la formula per fronteggiare uno dei problemi più urgenti della società odierna: la disoccupazione giovanile.

Si tratta degli ITS Academy, una scuola italiana di alta specializzazione tecnologica ovvero un ente di formazione non universitario a cui è possibile accedere con diploma di scuola superiore di secondo grado. Gli ITS Academy, nati nel nostro Paese nel 2010, sono considerati veri e propri “Ponti verso il futuro”, come evoca il titolo dell’evento organizzato dalla Fondazione Clerici, con il patrocinato dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, che si terrà presso la location “Domus Stella Maris” di Ancona, martedì 21 maggio, dalle ore 9:30 alle 13:30.

Il seminario si propone di esplorare e discutere il ruolo cruciale degli Istituti Tecnologici Superiori, intesi come catalizzatori per lo sviluppo delle competenze avanzate richieste dal mercato del lavoro contemporaneo. L’attenzione del convegno viene incentrata, infatti, sul ruolo decisivo che i percorsi ITS possono ricoprire nella transizione verso una nuova forma di istruzione, sempre più ancorata ad un’idea di didattica per competenze, aggiornata alle moderne dinamiche e richieste del tessuto imprenditoriale, finalizzata a formare giovani altamente specializzati, facilitando il loro ingresso nel mondo del lavoro.

L’organizzazione dei corsi degli ITS è gestita dalle regioni, che devono individuare annualmente le aree professionali emergenti e che richiedono il maggior apporto di figure professionali occupabili. Sul piano operativo, i corsi sono tenuti da Fondazioni composte da istituzioni scolastiche, aziende ed enti locali. La valenza professionalizzante è rafforzata dal fatto che una parte consistente del corpo docente è costituita da manager e imprenditori che hanno maturato un’importante esperienza sul campo.

Gli ITS rappresentano l’esperienza in Italia di un’offerta formativa post-secondaria professionalizzante che molto ha in comune con alcune realtà europee, già esistenti in Germania e in Francia.

Essi favoriscono l’inserimento diretto nel mondo del lavoro, rispondono alla richiesta delle aziende di personale con formazione terziaria non universitaria, dotato di esperienza pratica e permettono anche la formazione continua di adulti.

Nel nostro Paese gli ITS Academy prevedono 6 aree tecnologiche: mobilità sostenibile, nuove tecnologie per la vita, nuove tecnologie per il Made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-turismo, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, efficienza energetica.

Attraverso una serie di interventi di esperti del settore, rappresentanti istituzionali del mondo scolastico ed accademico e delle imprese, nell’ambito di questo appuntamento si mira a delineare lo scenario attuale e futuro dell’istruzione tecnologica superiore in Italia, con un focus particolare sulle opportunità che questo segmento formativo terziario e professionalizzante offre ai giovani e al tessuto economico delle Marche. Il convegno è anche un’occasione per discutere di come gli ITS Academy possano fungere da ponte tra la formazione e il mondo del lavoro, promuovendo l’innovazione e sostenendo lo sviluppo economico regionale e nazionale.

Fra gli interventi in programma quelli di Donatella D’Amico, direttore generale dell’Ufficio Scolastico per le Marche, dell’on. Valentina Aprea, già sottosegretario all’Istruzione e sostenitrice della norma sugli ITS e di Paolo Cesana, Presidente della Fondazione Clerici.

