Gli agenti di commercio a Jesi per la 63^ Assemblea annuale Usarci

Appuntamento il 24 e 25 maggio presso l’Hotel Federico II

JESI – La scelta di Jesi ove svolgere l’Assemblea annuale nasce dalla volontà di celebrare il 75° anno di fondazione di Usarci (1949 – 2024), tra i principali temi al centro dei giorni di confronto ed esposizione, affrontati da relatori e ospiti istituzionali ci sono: la crisi economica e finanziaria, i nuovi Accordi Economici Collettivi, il futuro dell’Enasarco (il nostro Ente pensionistico integrativo) e come priorità la Figura delle “Donne Agenti”.

“Le agenti di commercio donna rappresentano una risorsa importante per le aziende e il mondo del lavoro. Con la loro professionalità e determinazione, contribuiscono a promuovere il commercio e l’economia.

Per incrementare questa figura è necessario intervenire su diversi fronti, sia a livello culturale che a livello pratico”.

Mauro Ristè, Vicepresidente Vicario Usarci Nazionale e Presidente di Usarci Marche, non ha dubbi sulla fondamentale importanza della componente femminile nel mondo degli agenti di commercio. E, dunque, sulla necessità di rafforzare questa presenza.

“A livello culturale – aggiunge – è importante promuovere un’immagine positiva della figura dell’agente di commercio, in particolare tra le giovani donne. È necessario far conoscere le opportunità offerte da questa professione, sottolineando i suoi aspetti positivi, come l’autonomia, la flessibilità e la possibilità di guadagni elevati”.

Secondo Ristè occorre combattere gli stereotipi che associano l’agente di commercio a una figura maschile, far conoscere le donne che hanno successo in questa professione, per dimostrare che anche loro possono essere agenti di commercio di successo.

“A livello pratico, è necessario facilitare l’accesso delle donne alla professione di agente di commercio, offrendo percorsi di formazione e orientamento specifici, aiutandole a sviluppare le competenze e le conoscenze necessarie per questa professione, creare un ambiente lavorativo più inclusivo e favorevole. Promuovere la parità di genere nelle aziende, per garantire che le donne abbiano le stesse opportunità di carriera degli uomini”.

Solo teoria? Assolutamente no. E il vicepresidente Usarci elenca anche le azioni concrete da intraprendere. “Scuole e università: è importante inserire l’agente di commercio tra le professioni da conoscere e promuovere.

Associazioni di categoria (la nostra USARCI è da sempre impegnata su questo fronte): possono organizzare eventi e iniziative per promuovere la figura dell’agente di commercio tra le donne.

Aziende: possono offrire percorsi di formazione e orientamento specifici per le donne, nonché programmi di mentoring e sponsorship.

Con un impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti, è possibile creare un ambiente più favorevole alle donne e incrementare la loro presenza nel mondo dell’agente di commercio”. Tra l’altro l’Usarci dispone già, al proprio interno, del “Gruppo Donne Agenti – Usarci” che rappresenta una risposta alle esigenze di visibilità e informazione delle donne Agenti. Nella convinzione che la Donna Agente operi oggi nel mercato al pari dei colleghi uomini e condivida con questi le stesse problematiche ed esigenze.

L’aspetto per la maggior parte delle volte meno considerato è che la Donna Agente sia allo stesso tempo anche moglie e mamma, quindi con una serie di impegni di famiglia e vita privata che si aggiungono a quelli lavorativi.

In tale contesto fatto di scadenze, alcune volte inderogabili, diventa oggettivamente difficile per la Donna Agente avere il tempo per dedicarsi ad altre attività, di certo complementari ma altrettanto importanti per la propria professione.

Basti pensare alla propria visibilità su internet, all’aggiornamento sulle novità normative nel campo della contrattualistica e previdenza, alla partecipazione a seminari di informazione/aggiornamento.

Il progetto “Donne Agenti – Usarci” risponde a queste esigenze con l’obiettivo di creare una comunità di donne Agenti, che potranno usufruire di una serie di utili servizi mirati alla visibilità, informazione, aggiornamento e interazione.

Il Progetto, nato ormai da diversi anni dall’esperienza e dalla competenza di USARCI – che opera su tutto il territorio nazionale affiancando ed assistendo sul campo gli Agenti sui temi e le problematiche dell’attività professionale (per info su Usarci visita il link www.usarci.it)

Il Gruppo Donne Agenti dispone di: – Uno spazio di aggiornamento sui temi di interesse specifico, vendita, tramite area documentale riservata;

– Newsletter, blog tematici e/o altri servizi di web community, attivati tramite i social;

– Informazioni sulle iniziative locali di interesse per le iscritte (seminari, convegni, percorsi formativi, altri eventi);

– Accesso alle convenzioni attivate a favore del Gruppo.

A questi si stanno aggiungendo altri servizi o iniziative (nazionali e/o locali), aventi sempre e comunque come solo obiettivo quello di favorire l’informazione, la crescita professionale e lo scambio di buone prassi tra le agenti donne.

Unico obbligo, essere iscritti ad Usarci attraverso le proprie sedi territoriali.

Ricordiamo che la mattinata del venerdì 24 maggio, apertura del lavori, l’Assemblea sarà aperta al pubblico e agli operatori stampa con interventi delle autorità locali e Nazionali oltre ad imprenditori e Docenti Universitari.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it