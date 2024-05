Centro Software ha aperto una nuova sede ad Ancona

Quindici professionisti al servizio delle imprese del territorio, previste nuove assunzioni

ANCONA – Centro Software S.p.A., società di riferimento in Italia nella produzione di soluzioni ERP per le imprese, ha aperto la nuova sede ad Ancona.

Il trasferimento nella nuova struttura, che ospita un team commerciale e tecnico che nell’ultimo anno si è arricchito di 5 professionisti e conta oggi 15 dipendenti, è stato ultimato solo poche settimane fa, con l’intento di rafforzare la presenza della Società nella regione della costiera adriatica e il legame con il territorio. Territorio nel quale Centro Software ha puntato anche in ambito sportivo, con la sponsorizzazione principale dell’Ancona Calcio per la stagione 2023/24.

Il trasferimento nella nuova sede ad Ancona rappresenta un’importante tappa nel percorso di crescita di Centro Software, che continua a consolidare la sua presenza nel mercato nazionale dell’ERP. Nel 2023, oltre il 4% del fatturato proviene dalla regione Marche. L’investimento nel territorio si traduce anche in ricerca di personale: nelle Marche, infatti, Centro Software è alla ricerca di nuove figure professionali. A dimostrazione dell’impegno dell’azienda per ulteriori assunzioni nella sede marchigiana, Centro Software ha partecipato lo scorso aprile al Career Day dell’Università Politecnica delle Marche. Nell’ultimo anno il team di Ancona ha accolto anche tirocinanti, evidenziando la sua volontà di offrire opportunità di crescita e sviluppo alle nuove generazioni.

“La decisione di trasferirci nella nuova sede ad Ancona riflette il nostro impegno costante nel fornire ai nostri dipendenti un ambiente lavorativo stimolante”, ha commentato Lorenzo Battaglini (nella foto), CEO di Centro Software. “I nostri uffici rappresentano anche un punto di riferimento per la nostra continua crescita sul territorio, per raggiungere con facilità le imprese clienti. Siamo entusiasti di poter offrire un luogo dove poter lavorare e collaborare in modo efficace, contribuendo così al nostro obiettivo di fornire soluzioni ERP di qualità superiore per le imprese italiane”.

Situata ad Ancona, Centro Software si trova in via Thomas Edison 2. La sede vanta 350 metri quadrati di estensione, dove lavorano commerciali, consulenti applicativi e sviluppatori. Gli spazi della nuova sede sono stati appositamente progettati per offrire un ambiente ampio e luminoso, con l’obiettivo di massimizzare il benessere e la produttività dei dipendenti. L’ampia sala riunioni consente di ospitare in totale riservatezza ospiti, meeting e sessioni di formazione e collegamento con le sessioni dell’Academy di Centro Software per i nuovi assunti, mentre un’area dedicata è sempre disponibile per accogliere i colleghi in visita dalle altre regioni d’Italia, facilitando così la collaborazione e lo scambio di idee.

Centro Software SPA è una società di servizi informatici avanzati con sede a San Pietro in Casale (BO) fondata nel 1988 da Lorenzo Battaglini e Stefano Frascari. È un’azienda italiana che sviluppa software per gestire l’impresa, in particolare un ERP di ultima generazione, tra i più avanzati tecnologicamente.

La società ha chiuso il 2022 con un fatturato di 18,9 milioni di Euro e un EBITDA di 5,1 milioni di Euro. Sono oltre 3.000 i clienti in tutto il mondo ad utilizzare i servizi di Centro Software, prodotti 100% Made in Italy. Oggi più di 35.000 utenti lavorano ogni giorno con gli ERP di Centro Software. La società è presente su territorio italiano con oltre 150 consulenti applicativi coordinati direttamente dalla sede centrale, che operano a fianco delle imprese clienti per aiutarle a migliorare il controllo e la gestione dei processi aziendali, e attraverso una rete qualificata di oltre 60 partner, che, oltre a contribuire alla diffusione di prodotti e servizi, rappresentano un ulteriore punto di riferimento per le imprese del territorio.

