Marco Silvestri e Rio esordiranno in Olanda al World agility open championship 2024

FANO – Finalmente ci siamo, domani Marco Silvestri e Rio (Jack Russell terrier), binomio pesarese del centro cinofilo fanese WEAVE A DREAM ASD, esordiranno al mondiale WAO – World Agility Open Championship 2024, che si svolgerà ad Ermelo in Olanda; Rappresenteranno l’Italia nella categoria 250 Juniores.

Per loro è l’ennesimo mondiale, infatti Marco è un ragazzo del 2006 che ha iniziato questo sport all’età di 12 anni e ha mietuto successi in giro per l’Italia, non solo nelle categorie giovanili, ma anche nelle categorie dei grandi, insomma un predestinato di questo sport; Vederlo girare con Rio o Thestral è fantastico in quanto crea una vera propria danza con il cane fatto di gesti molto dolci, ma nello stesso momento decisi, che lo porta ad avere una simbiosi perfetta con il cane; Oltretutto è un ragazzo umile e con tanta passione per questo sport sempre pronto a dare un consiglio o una mano a chiunque lo chieda, insomma un ragazzo d’oro!

L’allenatrice, Cristina Bizzi, ha fatto un ottimo lavoro con Marco e Rio, come con tutti gli altri binomi che segue del centro, ecco le sue parole:

“Domani inizia un altro mondiale per il mio non più piccolo allievo. Oramai i suoi impegni agonistici si impilano uno sull’altro e d’altra parte mi pare proprio che l’azzurro gli doni. Sono certa che daranno il massimo come sempre e che ci riempiranno d’orgoglio, forza Marco e Rio, tifiamo tutti per voi!!!”

Infine, lo scorso weekend ben 3 binomi del centro cinofilo fanese WEAVE A DREAM ASD hanno ottenuto ottimi risultati in gara a Rimini e a Belforte del Chienti (MC):

– Enrico Borghi con Sakura (Pastore Svizzero Bianco), in gara a Rimini, hanno ottenuto nella categoria “Juinior 500” ben 3 “eccellenti netti”, classificandosi: 1° in jumping, 3° in agility e 1° assoluti in combinata; Grazie a questi risultati, in particolare la firma in agility, hanno ottenuto il passaggio alla categoria “Senior”, la massima della CSEN, complimenti!

– Valeria Andreoni con Gaia (Golden Retiver), sempre in gara a Rimini, hanno ottenuto nella categoria “Juinior 600” un ottimo 4° in agility con un buonissimo “eccellente”; Considerando che hanno fatto il salto di categoria da poco, veramente bravissime!

– Catia Severi con Mushu (Barboncino), in gara a Belforte del Chienti, hanno ottenuto nella categoria “Avviamento 200” ben due buonissimi “eccellenti” sia in jumping che in agility concludendo la classifica in combinata al 8° posto assoluto, bravissimi!

Chiunque voglia approcciarsi a questo meraviglioso sport o migliorare il rapporto con il proprio cane può contattare Cristina Bizzi (3396400689) e Silvia Santi (3468781618) istruttrici del centro cinofilo fanese.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it