Da ottobre a Mondolfo la scuola triennale di grafologia

MONDOLFO – Dal mese di ottobre Mondolfo sarà protagonista di un progetto formativo d’eccellenza, con la partenza dei corsi della Scuola Triennale di Grafologia, frutto di una collaborazione tra l’associazione Grafema e il Comune di Mondolfo.

L’annuncio è stato fatto in occasione dell’incontro tenutosi sabato pomeriggio al Salone Aurora del Complesso monumentale di Sant’Agostino dal titolo: “Dall’infanzia all’adolescenza: le difficoltà di apprendimento e di adattamento”.

A illustrare l’importante iniziativa il Sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri, la Presidente di Grafema e vicepresidente di A.G.I (Associazione Grafologica Italiana) Maria Romina Vita, Pierluigi Venturi di Grafema e la dirigente dell’ICS “Fermi” Anna Landini, che hanno evidenziato lo storico legame tra Mondolfo e questa disciplina, grazie alla figura illuminata di Padre Girolamo Maria Moretti. Il francescano caposcuola della grafologia italiana, nato a Recanati nell’aprile del 1879 e morto ad Ancona nel luglio del 1963, visse per ben 20 anni a Mondolfo, nel Convento di San Sebastiano.

La scuola di Grafema, che ha sede a Civitanova, propone un corso triennale per formare consulenti grafologi qualificati e attualmente rappresenta l’unica struttura nelle Marche accreditata dall’A.G.I. Il progetto prevede una serie di pacchetti formativi personalizzati per docenti e personale educativo, coprendo temi come DSA, BES e ADHD.

L’obiettivo è non solo fornire una formazione di base, ma anche offrire aggiornamenti professionali attraverso seminari e workshop, in collaborazione con altre scuole e l’AGI.

Lo spazio dell’aula magna della scuola media “E. Fermi” di Mondolfo, recentemente riqualificato dall’Amministrazione e reso accessibile anche dall’esterno, sarà la sede principale delle attività formative. Spazi utilizzabili da Grafema gratuitamente grazie alla convenzione che verrà firmata con il Comune di Mondolfo e la disponibilità dell’ICS “Fermi”.

Le lezioni si svolgeranno nelle giornate di sabato, dal mese di ottobre a giugno, facilitando l’accesso a studenti e professionisti delle province di Pesaro-Urbino e Ancona.

L’Amministrazione comunale ha tenuto a ringraziare l’associazione Grafema per aver scelto Mondolfo per questo progetto, sottolineando come ospitare la scuola di grafologia rappresenti un’opportunità significativa per il territorio fortemente legato a Padre Moretti.

Tra gli obiettivi dell’associazione per i prossimi anni, oltre quello di attrarre un numero sempre crescente di appassionati e professionisti del settore, l’organizzazione di incontri tematici e gemellaggi con altre scuole grafologiche e con l’AGI per aggiornamenti e confronti.

Per ulteriori informazioni sulle iscrizioni, è possibile contattare direttamente l’associazione Grafema ai seguenti contatti: Segreteria didattica – Email: associazionegrafema@gmail.com – Telefono: 3292297184 o 3494403005

