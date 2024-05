I Carabinieri hanno intensificato i controlli in tutto il Fabrianese

FABRIANO – Nuovi controlli, nel fine settimana, da parte dei carabinieri di Fabriano.

I militari del nucleo Radiomobile hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza, a seguito di un controllo effettuato nella notte tra sabato e domenica, un 25enne di Fabriano. Il test dell’etilometro ha evidenziato una concentrazione di alcol nel sangue pari a 0.9. Per il giovane, oltre alla denuncia, anche il ritiro della patente e l’auto affidata ad una persona di fiducia.

La seconda denuncia riguarda un 30enne fabrianese fermato dai carabinieri, sempre del nucleo Radiomobile, intorno alle 3 del mattino di domenica.

I militari avevano il sospetto che fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacente. Il 30enne si è rifiutato di sottoporsi a qualsiasi test e, come prevede la normativa in vigore, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente, e l’auto affidata ad una persona di fiducia.

Infine, i carabinieri sabato mattina hanno ricevuto la denuncia del furto di un cellulare da parte di una signora anziana che ha raccontato che qualcuno glielo ha sfilato dalla borsa mentre era al mercato del sabato, in piazza Garibaldi. Se n’è accorta perché doveva effettuare una telefonata. In pochissimo tempo, i carabinieri hanno localizzato lo smartphone tramite il sistema Gps e da lì individuato un 30enne di Sassoferrato, con precedenti specifici, che è stato denunciato per ricettazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it