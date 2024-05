Successo a Falconara per la “Prevenzione Badiali 2024”

Oltre 500 i partecipanti agli screening dermatologici e senologici gratuiti organizzati dal Gruppo Amici per lo Sport

FALCONARA MARITTIMA – La campagna “Prevenzione Badiali 2024”, promossa dal Gruppo Amici per lo Sport A.P.S. di Falconara Marittima, ha registrato un successo straordinario di presenze.

Nel corso dell’iniziativa, che si è svolta dal 9 all’11 maggio 2024 presso la Pinacoteca Francescana Picena, sono stati accolti un totale di 524 partecipanti, con 397 persone sottoposte allo screening dermatologico e 127 a quello senologico.

Tarcisio Pacetti, Presidente del G.A.S., ha espresso soddisfazione per l’elevata adesione: “La nostra campagna è stata accolta con molto favore dalla comunità, confermando il sempre crescente interesse verso la prevenzione sanitaria e la diagnosi precoce. Sono state numerose le persone indirizzate di medici verso ulteriori approfondimenti e alcuni soggetti saranno chiamati per interventi di particolare urgenza. Voglio ringraziare i tanti medici presenti, i volontari del Gruppo Amici per lo Sport, la L.I.L.T., gli enti e le associazioni del territorio che ci hanno supportato e i sostenitori che hanno reso possibile questa importante iniziativa per la promozione della salute”.

L’evento ha visto la collaborazione di numerosi specialisti dell’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELLE MARCHE, dell’INRCA, oltre che di liberi professionisti del territorio: Dott. Gabriele Bianchelli, Dott. Tommaso Bianchelli, Dott. Francesco Braccioni, Dott. Matteo Candelora, Dott. Antonio De Martino, Dott. Edoardo De Simoni, Dott. Giorgio Filosa, Dott.ssa Daisy Gambini, Dott. Alfredo Giachetti, Dott. Marco Gentili, Dott.ssa Helena Gioacchini, Dott. Enrico Lenti, Dott. Samuele Marasca, Dott. Andrea Maurizi, Dott.ssa Elisa Molinelli, Dott. Giuseppe Ricotti, Dott.ssa Francesca Ricotti, Dott.ssa Eugenia Raffaeli, Dott. Stefano Serresi, Dott.ssa Oriana Simonetti.

Dal 2013, il Gruppo Amici per lo Sport A.P.S. ha organizzato eventi analoghi, effettuando gratuitamente un totale, ad oggi, di 11.540 controlli in memoria di Gianfranco Badiali, un giovane pallavolista falconarese scomparso prematuramente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it